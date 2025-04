Chłopczyk, którego widzicie na zdjęciu ma na imię Jakson i ma niecałe dwa lata. Na tej fotografii widzimy jego emocjonalną reakcję na pierwsze spotkanie z siostrą, która właśnie przyszła na świat. Macie podobne wnioski do nas? Ten obrazek pokazuje o wiele więcej, niż widać na pierwszy rzut oka!

Reklama

Jak dzieci reagują na pojawienie się rodzeństwa?

Pierwszą reakcją Jaksona na widok siostry był wybuch płaczu i emocjonalne załamanie. To właśnie ta reakcja pokazuje, jak potężnym uczuciem jest miłość dziecka do mamy. Chłopczyk będący do tej pory jedynakiem wystraszył się widoku rodzeństwa, poczuł się zagrożony i zaczął się obawiać zmian, które właśnie nastąpiły.

Choć oczywiście my dorośli wiemy, że pojawienie się rodzeństwa wcale nie oznacza, że więzi z pierwszym dzieckiem osłabną, nasz pierworodny maluch przeżywa w tym czasie naprawdę skrajne emocje, z którymi nierzadko nie jest w stanie sobie poradzić.

Urodzenie drugiego dziecka to olbrzymie przeżycie nie tylko dla dotychczasowego jedynaka, ale również dla każdej mamy. To nieodwołalne zamknięcie rozdziału, w którym cała miłość skupiała się na jednym dziecku. Teraz trzeba dzielić ją na dwoje. Każda z nas obawia się zmian, każda z nas nie wie, czym im podoła. I to właśnie widać na tym zdjęciu.

Przejmujący moment zapoznania Jaksona z siostrą uwieczniła amerykańska artystka Jordan Burch. Niezwykłe emocje widać nie tylko na twarzy dziecka, ale również na twarzy jego mamy, która bardzo denerwowała się na myśl o tej chwili. Jakson widząc siostrę powiedział "lubię cię" i zaczął płakać.

Istnieje bezwarunkowa, niewytłumaczalna miłość, która nawet jeśli nie jest odczuwana, cały czas, zawsze jest obecna.

- napisała autorka zdjęcia.

W naszym odczuciu ta niewytłumaczalna miłość objawia się obawą o bliskich, o wspólną przyszłość i troską o to, by ci, których kochamy, byli szczęśliwi. I choć Jakson ma dopiero 22 miesiące, czuje dokładnie to samo jego dorosła mama. Bezwarunkową miłość i niepewność tego, co po pojawieniu rodzeństwa zmieni się w jego życiu.

Polecamy!

Myślisz, że długo rodziłaś? Poród tej kobiety powinien trafić do księgi rekordów!

Reklama

To pierwsze takie zdjęcie w Polsce! Znana trenerka ujawnia prawdę o wyglądzie ciała po ciąży