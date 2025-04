Przyjęcie komunijne to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu dziecka. Tego dnia rodzice powinni zadbać o każdy szczegół. Dowiedz się, jak to zrobić!



Gdzie zorganizować obiad po mszy w kościele?

Pierwsza Komunia to okazja, aby spotkać się w gronie osób, z którymi widujemy się rzadko. Po podliczeniu wszystkich członków rodziny często okazuje się jednak, że w domu nie ma wystarczająco dużo miejsca.

Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji będzie zorganizowanie komunii w przygotowanej do tego restauracji. Dzięki takiemu rozwiązaniu całą uwagę możemy skupić na dziecku. Nie jesteśmy zmuszeni gotować i podawać posiłków naszym gościom, a także martwić się o to, czy wszystko przebiegnie zgodnie z planem. O to zatroszczy się obsługa.

Jaką dekorację wybrać do świętowania pierwszej komunii dziecka?

W tym subtelnym dniu najlepiej postawić na biel. Gdy cały kościół ozdobiony jest białymi dodatkami, na przyjęciu również nie może zabraknąć akcentów w tym kolorze: kwiatów, serwetek czy białego obrusu. Dla przełamania jednego tonu, stół zastawić można wówczas świeżymi kwiatami, w których, poza bielą, królować będą złote, purpurowe lub fioletowe akcenty.

Jak sprawić, by dziecko w dniu komunii czuło się wyjątkowo?

W tym dniu to na dziecku (a nie na pozostałej części rodziny) powinna skupić się cała uwaga rodziców. Na przyjęciu komunijnym dziecko powinno zasiąść u szczytu stołu, na miejscu honorowym. Obok powinni usiąść rodzice, następnie chrzestni oraz dziadkowie. Pozostałe osoby można rozlokować wedle własnego uznania.

