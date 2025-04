1 z 4

Mleko z miodem

Mleko z miodem łagodzi kaszel i przynosi ulgę obolałemu gardłu. Dzieje się tak, ponieważ zawarte w mleku drobinki tłuszczu powlekają śluzówkę cieniutką warstwą – w ten sposób nie tylko ją osłaniają, ale i nawilżają. Z kolei miód (zwłaszcza gryczany, spadziowy i lipowy) ma właściwości antybiotyczne. Hamuje odruch kaszlowy, ułatwia wydalanie wydzieliny oskrzelowej.

Uwaga! Pod wpływem wysokiej temperatury miód traci swoje właściwości, więc mleko, do którego się go dodaje, powinno być letnie. Pamiętaj także, że miód może uczulać, więc nie mogą go jeść alergicy i niemowlęta.