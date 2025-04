Świąteczne potrawy nie zawsze nadają się dla małych dzieci. Przedstawiamy przepisy, z których wyczarujesz wielkanocny stół pełen zdrowych smakołyków dla smyka!

1. Po 18. miesiącu: babka z otrębami

Składniki:

1,5 szklanki mąki pszennej

szklanka otrąb owsianych

200 g masła

szklanka cukru

4 jajka

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

cukier puder

Przygotowanie: Białka jaj ubij z cukrem na sztywną pianę, następnie - nadal ubijając - dodaj żółtka. Mąkę wymieszaj z otrębami i proszkiem do pieczenia. Dodaj masę jajeczną i roztopione masło. Delikatnie wymieszaj i przelej do natłuszczonej formy. Piecz w temperaturze 180°C ok. 45 minut.

2. Po 12. miesiącu: jajka nadziewane kozim serem

Składniki:

4 jajka

20 dag sera koziego

mały jogurt

szczypiorek lub koperek

Przygotowanie: Jajka ugotuj na twardo, obierz ze skorupek, przekrój na połówki. Wyjmij żółtka. Posiekaj zieleninę. W miseczce utrzyj żółtka, ser, jogurt i zieleninę. Powstałą masą napełnij białko jajka.

3. Po 12. miesiącu: żurek na kurczaku

Składniki:

skrzydełko kurczaka

włoszczyzna

szklanka dobrze ukwaszonego żuru

duża cebula

ząbek czosnku

pół szklanki śmietany 12%

listek laurowy, ziele angielskie, sól, majeranek

2ugotowane na twardo jajka

Przygotowanie: Z włoszczyzny i kurczaka ugotuj niepełny litr wywaru. Przecedź, dodaj opieczoną nad ogniem cebulę, zmiażdżony czosnek, żur i przyprawy. Gotuj kilka minut. Śmietanę rozprowadź niewielką ilością gorącego wywaru, dodaj do żurku, zagotuj. Do każdej porcji dodaj połówkę ugotowanego jajka.

4. Po 12. miesiącu: wiosenna pasta

Składniki:

70 g twarogu wiejskiego

jajko ugotowane na twardo

50 g ogórka

natka pietruszki

Przygotowanie: Jajko obierz, pokrój, dodaj do twarogu, zmiksuj. Ogórka obierz ze skórki, pokrój w kosteczkę. Natkę pietruszki posiekaj. Połącz wszystkie składniki i wymieszaj. Podawaj z pieczywem.

5. Po 2. roku: tartaletki z jajkiem

Składniki:

6 jajek

szklanka mąki

sól

1/3 kostki masła

3 łyżki wody

pół czerwonej papryki

3 plasterki szynki

łyżka oleju

szczypiorek i rukola do dekoracji

Przygotowanie: Masło i mąkę posiekaj nożem, dodaj szczyptę soli i wodę. Szybko zagnieć ciasto. Uformuj kulę, zawiń w folię i włóż do lodówki na pół godziny. Foremki do babeczek wysmaruj tłuszczem, wyklej ciastem spód nakłuwając widelcem. Piecz w piekarniku w 200°C na złoty kolor (ok. 15 minut). Upieczone spody przestudź, wyjmij z foremek. Paprykę i szynkę pokrój w kostkę. Do każdego spodu wbij jajko, dodaj wędlinę i paprykę. Wstaw na górę piekarnika (200°C) i zapiekaj, aż jajka się zetną. Podawaj ciepłe, posypane szczypiorkiem i listkami rukoli.

