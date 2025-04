Ryby dla niemowlaka są cennym źródłem pełnowartościowego białka. Zawierają też witaminy z grupy B, A, D i E oraz tłuszcz. Jest on w postaci nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym cennych kwasów omega-3, które są niezbędne w diecie dziecka. Dlatego warto ryby wcześnie wprowadzać do jadłospisu niemowlaka. Są dobrym zamiennikiem mięsa w posiłkach dla dzieci.

Jaka ryba dla niemowlaka?



Najlepsze ryby dla niemowlaka to tłuste i chude ryby morskie. Do tych tłustych, obfitujących w cenne kwasy omega-3 należą:

śledź,

szprot,

sardynka,

makrela,

flądra.

Do ryb morskich chudych odpowiednich dla dziecka zalicza się:

dorsza,

mintaja,

morszczuka.

Są one bardzo cennym źródłem białka.

Można także niemowlętom podawać niektóre ryby hodowlane słodkowodne, które także dostarczają białka:

karp,

pstrąg,

węgorz.

Niedozwolone w diecie niemowląt i małych dzieci są następujące ryby:

tuńczyk,

miecznik,

płytecznik,

makrela królewska,

rekin.

To duże ryby, które kumulują szkodliwe substancje i metale ciężkie, które mogą być dla dzieci szczególnie niebezpieczne.

Niemowlakom najlepiej nie podawać też ryb z puszki, wędzonych, z octu i solonych. Także smażenie nie jest najlepszym sposobem przygotowywania ryb dla dzieci. Nie kupuj dla niemowlęcia i małego dziecka rybnych paluszków i burgerów.

Jakie ryby dla niemowląt wybierać?

Poszukuj ryb świeżych, takie budzące wątpliwości co do ich świeżości trzeba sobie odpuścić. Świeża ryba jest wilgotna, ale nie oślizgła.

Najlepiej kupować małe okazy – im mniejsza ryba, tym krócej była narażona na zanieczyszczenia i kumulację szkodliwych substancji.

Dla dzieci i niemowląt można też kupować ryby mrożone, np. filety. Wtedy warto zwrócić uwagę na to, czy kawałki nie są zbyt mocno oblodzone. Jeśli tak jest, istnieje ryzyko, że nie była transportowana czy przechowywana w odpowiednich warunkach. Im cieńsza warstwa lodu, tym lepiej.

Podając dziecku ryby, zawsze trzeba brać pod uwagę, że nawet w najlepiej oczyszczonej rybie, może zdarzyć się ość. Dlatego zawsze przed podaniem porcji rybiego mięsa najlepiej je bardzo dokładnie rozdrobnić widelcem i upewnić się, że nie ma w nim ości. Oczywiście są gatunki ryb, które udaje się oczyścić dość dokładnie, co zmniejsza ryzyko, że kawałek szkieletu pozostanie w jedzeniu.

Do takich „ryb bez ości”, które można podawać dziecku zaliczane są:

łosoś,

dorsz,

flądra,

a dla starszych dzieci – sola i halibut.

Mniejsze ryzyko natknięcia się na ość jest w przypadku filetów, niż całych ryb. Jednak nawet przyrządzanie potrawy z fileta, nie zwalnia cię z dokładnego sprawdzenia, czy w kawałku rybiego mięsa nie została jakaś ość.

Już od 7. miesiąca życia niemowlęcia można zacząć wprowadzać ryby do jego diety jako składnik zupy lub dodatek do przecieru warzywnego. Warto też przemycać ją np. w dyniowo-ziemniaczanych kotletach i pulpetach, dlatego zalecamy zerknąć do bazy przepisów na dynię dla niemowlaka. Zaleca się podawanie zarówno tłustych, jak i chudych ryb morskich ze względu na zapotrzebowanie na kwas DHA, w przeciwnym wypadku należy wprowadzić suplementację.

W przypadku dzieci karmionych butelką, którym dietę rozszerza się wcześniej, ryby można zacząć podawać nawet w 5. lub 6. miesiącu życia.

Niemowlę karmione piersią nie musi być suplementowane, jeśli mama spożywa odpowiednią ilość DHA w pokarmie oraz poprzez suplementację. Natomiast niemowlętom karmionym mlekiem modyfikowanym, które nie mają wystarczającej ilości ryb w diecie, zaleca się suplementację DHA lub podawanie mieszanki wzbogaconej o kwas DHA.

Podczas rozszerzania diety niemowlaka zdrowe dla nich gatunki ryb powinny pojawiać się w jadłospisie 1-2 razy w tygodniu. Najlepiej zaczynać od podawania niewielkich porcji, np. 10 g i stopniowo zwiększać ich ilość w posiłku. Roczne dziecko może zjadać 1-2 razy w tygodniu 20-25 g ryb w jednym posiłku. Ryby zastępują w posiłkach inne gatunki mięs.

Ryby powinny być gotowane na parze lub pieczone w folii, unikaj ryb panierowanych i smażonych. Nie podawaj również ryb przetworzonych – z puszki, w marynatach, ryb wędzonych, a także paluszków i burgerów rybnych. Przepisów jest naprawdę sporo, a ryby są różne w smaku i konsystencji, dlatego z pewnością maluch nie będzie odczuwać monotonii.

Zupka z rybą dla niemowlaka od 8. miesiąca

Składniki:

mała marchewka,

kawałek pietruszki,

mały kawałek selera,

kawałek dorsza,

pół ziemniaka,

płaska łyżeczka masła lub oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania:

Warzywa wyszoruj, obierz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Ziemniaka pokrój w kostkę. Całość zagotuj w niedużej ilości wody. Do gotujących się jarzyn włóż mały kawałek ryby. Powinna być oczyszczona ze skóry i ości. Gotuj przez 8-10 minut. Po przestudzeniu całość zmiksuj. Przed podaniem okraś masłem lub oliwą. Porcja dla 8-miesięcznego dziecka to około 180 ml.

fot. Zupka z rybą dla niemowlaka/ Adobe Stock, Svetlana Kolpakova

Pieczona ryba dla niemowlaka od 12. miesiąca



Składniki:

200 g filetów z łososia,

mała cukinia,

średnia marchewka,

pół cytryny,

kawałek masła,

przyprawy ziołowe – bazylia, oregano, tymianek, natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

Cukinie dokładnie umyj i pokrój w krążki. Marchewkę umyj, oskrob i pokrój w cienkie plasterki albo zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Rybę pokrój w paski. Folię, rękaw lub naczynie żaroodporne wysmaruj masłem. Rozłóż krążki cukinii, na nich ułóż rybę, skrop sokiem z cytryny i obłóż marchewką. Rybę dla niemowlaka z warzywami posyp ziołami. Mogą to być suszona bazylia i oregano albo szczypiorek, koperek lub natka pietruszki. Na wierzchu połóż wiórki masła. Piecz około 20 minut w piekarniku z termoobiegiem rozgrzanym do temperatury 180°C. Podawaj uprzednio rozdrabniając rybę widelcem, aby upewnić się, że nie ma ości.

fot. Pieczona ryba dla niemowlaka/ Adobe Stock, freeskyline

Ryba po grecku dla niemowlaka od 12. miesiąca życia

Składniki:

100 g fileta z dorsza,

1 niewielka cebula,

2 średnie marchewki,

mała pietruszka,

mały kawałek selera,

listek laurowy,

3 ziarnka ziela angielskiego,

2-3 łyżki koncentratu pomidorowego lub passaty,

odrobina pieprzu,

łyżeczka oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

Filet oczyść, osusz i ugotuj na parze (do miękkości i łatwego oddzielania się kawałków). Warzywa obierz i zetrzyj na tarce na grubych oczkach. Cebulę obierz, drobno posiekaj i zeszklij na oleju. Od razu dodaj starte warzywa, przyprawy i dolej trochę wody. Duś pod przykryciem ok. 15 min. Dodaj koncentrat lub passatę, wymieszaj i zagotuj. W międzyczasie rozdrobnij dorsza (upewniając się, że nie ma w nim ości). Ułóż w miseczce warstwę warzyw, na nią warstwę ryby, a na wierzch ponownie warstwę warzyw. Całość wystudź i wstaw do lodówki na nie mniej niż 2 godziny. Możesz też rybę po grecku podawać dziecku na ciepło. Przed podaniem możesz rybę po grecku dla niemowlaka posypać siekaną natką lub koperkiem.

fot. Ryba po grecku dla niemowlaka/ Adobe Stock, Olga

Twarożek z rybą dla dziecka od. 7. miesiąca życia

Składniki:

100 g chudego twarożku,

10-15 g gotowanej i oczyszczonej z ości ryby,

2 gałązki koperku.

Sposób przygotowania:

W miseczce ugnieć twarożek widelcem. Dodaj mięso ryby i ugniataj, aż powstanie jednorodna pasta rybna. Posiekaj bardzo drobno koperek i wmieszaj go do pasty. Podawaj twarożek łyżeczką lub posmaruj nim zwykłą pszenną bułkę i pokrój ją w kosteczkę. Podawaj dziecku takie minikanapeczki na jeden kęs.

Uwaga! Pastę rybną ze szczypiorem zamiast koperku można podawać niemowlęciu od 10. miesiąca życia.

fot. Pasta rybna dla niemowlaka/ Adobe Stock, Brebca

Artykuł na podstawie tekstu Joanny Turzyńskiej i Edyty Liebiert. Pierwotnie opublikowany 09.12.2010.

