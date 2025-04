1. Nie chce zostać

Początek września w wielu przedszkolach wygląda podobnie: maluchy płaczą, czasem nawet łapią za futrynę i za żadne skarby nie chcą jej puścić.

Co robić?

Przekonuj maluszka, że przedszkole to fajne miejsce. Opowiadaj mu, co będzie tam robił.

Pozwól mu zabrać ulubionego misia – we dwójkę zawsze raźniej.

Zawsze mów dziecku, kiedy po nie przyjdziesz. Opowiedz mu też co będziecie robić po przedszkolu – to je upewni, że wrócisz.

Nie przeciągaj pożegnań i staraj się nie okazywać zdenerwowania, bo poczuje się zagrożone.

Staraj się uatrakcyjnić drogę do przedszkola.

Wstańcie na tyle wcześnie, by wszystko odbywało się bez pośpiechu.

Mów dziecku, że jesteś dumna z tego, że jest już przedszkolakiem.

10 pytań i odpowiedzi o dwulatka w przedszkolu

2. Nie chce leżakować

To częsty problem, bo część dzieci przestaje sypiać w ciągu dnia na dłuuugo przed pójściem do przedszkola.

Co robić? Jeśli dziecko od dawna nie śpi w ciągu dnia zorientuj się, czy mogłoby w czasie leżakowania robić coś innego. Jeśli to niemożliwe, tłumacz mu, że w czasie leżakowania może oglądać obrazki albo po prostu odpoczywać.

3. Nie nadąża

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, a różnice między dziećmi mogą być naprawdę spore. To zupełnie normalne.

Co robić? Uszanuj rytm swojego maluszka i nie porównuj go do innych. Chwal za to, co udało mu się osiągnąć. Jeśli uważasz, że dziecko naprawdę odstaje pod jakimś względem od grupy, uważnie mu się przyjrzyj i porozmawiaj o tym z przedszkolanką.

4. Nie słucha

Chce się bawić lalkami wtedy, gdy dzieci uczą się nowej piosenki. Nie chce stać w parze z koleżanką, a podczas czytania bajki ciągle przerywa pani.

Co robić? Ustal z dzieckiem jasne reguły: to wolno, a tego nie. Tłumacz, dlaczego tak jest. Chwal je za każdą poprawę zachowania.

5. Nie chce jeść

Naprawdę niełatwo zjeść coś, czego się nie cierpi. Musisz to zrozumieć.

Co robić? Poproś nauczycielkę, by nie zmuszała do jedzenia. Przymus i kary mogą go skutecznie zniechęcić do zasiadania za stołem, malec może też nie jeść z czystej przekory.

10 sposobów na niejadka

6. Siusia w majtki

„Wpadki” zdarzają się od czasu do czasu wszystkim przedszkolakom i na ogół ani dzieci, ani panie nie robią z tego wielkiej sprawy. Maluszkowi, który siusia w majtki codziennie trzeba jednak pomóc.

Co robić? Sprawdź, czy dziecko jest zdrowe – brak kontroli nad pęcherzem może być spowodowany np. infekcją. Gdy maluch zmoczy ubranie zachowaj spokój i powiedz mu, że zdarza się to wielu dzieciom. Pociesz go, jeśli tego potrzebuje, ale nie rozczulaj się nad nim nadmiernie.

Kiedy i jak nauczyć dziecko korzystania z nocnika?

7. Jest niesamodzielny

Maluch czeka aż przedszkolanka podciągnie mu rajstopki, nakarmi, okryje kołderką? Być może przyzwyczaił się, że wszystko robi za niego ktoś inny.

Co robić? Zachęcaj dziecko do większej samodzielności. Pomagaj, ale nie wyręczaj. To jasne, że założysz mu skarpetki szybciej, niż zrobiłby to sam, jeśli jednak będziesz robić to stale, pozbawisz go okazji do ćwiczeń.

na podstawie tekstu autorstwa Beaty Turskiej/Mamo to ja