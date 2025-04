Skóra dziecka jest o wiele cieńsza niż skóra dorosłego człowieka, nie ma też jeszcze tak dobrze wykształconej bariery ochronnej, dlatego jest bardziej podatna na podrażnienia i różnego rodzaju problemy. Podpowiadamy, jak sobie z nimi poradzić.

Sucha, podrażniona skóra

Ponieważ bariera hydrolipidowa skóry niemowlęcia nie jest jeszcze w pełni ukształtowana nietrudno o podrażnienia, nadmierne przesuszenie czy zaczerwienienia. O ile nie jest to stan chorobowy, z pewnością poradzisz sobie dobrze dobraną pielęgnacją.

Jak sobie z tym poradzić?

Kąp dziecko w ciepłej, ale nie gorącej wodzie z dodatkiem delikatnych kosmetyków nawilżających lub po porostu oliwki, która utworzy na skórze cienki film ochronny. Po wyjęciu dziecka z wanienki, wysusz skórę malucha delikatnie przykładając do niej ręcznik – unikaj pocierania. Nie zapomnij też o solidnej dawce nawilżania nie tylko po kąpieli, lecz także w ciągu dnia, np. podczas zmiany pieluszki. Sięgaj po sprawdzone i rekomendowane przez znane instytucje (takie jak np. Instytut Zdrowia Matki i Dziecka czy Centrum Zdrowia Dziecka) kosmetyki nawilżające o lekkich, szybko wchłaniających się formułach, jak np. mleczka czy balsamy. Duże wpływ na stan skóry ma też wilgotność powietrza. W naszych domach często powietrze jest zbyt suche, zwłaszcza w porze jesienno-zimowej, kiedy włączamy ogrzewanie i rzadziej oraz na krócej otwieramy okna. Dobrym pomysłem jest więc zainwestowanie w nawilżacz powietrza. Z pewnością poprawi on kondycję skóry nie tylko dziecka, lecz także pozostałych członków Twojej rodziny. Jeśli jednak skóra zaczyna się łuszczyć, bardzo swędzi i z dnia na dzień wygląda coraz gorzej, skonsultuj się z lekarzem. Być może nie jest to zwykłe przesuszenie, ale atopowe zapalenie skóry i konieczna będzie specjalna pielęgnacja dobrana przez lekarza dermatologa.

Odparzenia i pieluszkowe zapalenie skóry

Odparzenia to zmiany skórne spowodowane działaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. wysoka temperatura, oraz tarciem, pieluszkowe zapalenie skóry natomiast jest już nieco poważniejszym problemem, ponieważ to stan zapalny skóry, który wymaga szybkiej interwencji.

Jak sobie z tym poradzić?

Jeśli na pupie dziecka zobaczysz zaczerwienione miejsca, od razu zacznij działać. Po pierwsze, konieczna będzie wzmożona higiena. Przewijaj dziecko często, a przy każdej zmianie pieluszki dokładnie myj pupę malucha. Zanim założysz dziecku czystą pieluszkę, pozwól mu poleżeć chwilę z nieosłoniętą pupą, ponieważ dostęp powietrza przyspiesza gojenie się ran. Zaopatrz się też w dobry kosmetyk na odparzenia i smaruj nim zaczerwienione miejsca przy każdym przewijaniu. Krem utworzy cienką warstwę ochronną, która zapobiegnie dalszym podrażnieniom i obcieraniu delikatnej skóry, a zawarty w nim cynk przyspieszy gojenie się ranek. Powstawaniu odparzeń sprzyja również pocenie się, dlatego zwróć uwagę, czy nie ubierasz malucha zbyt grubo. Postaw też na ubranka wykonane z naturalnych i przewiewnych materiałów takich jak np. bawełna.

Jeśli jednak wszystkie Twoje działania nie przynoszą rezultatu, a zmiany skórne nie ustępują lub wręcz przeciwnie – nasilają się, skonsultuj się z lekarzem. Istnieje ryzyko, że masz do czynienia z zakażeniem bakteryjnym lub drożdżakowym i nie obejdzie się bez specjalnych preparatów wydawanych na receptę.

Potówki

Potówki to niewielkie krostki w kolorze białym (tzw. potówki zwykłe) lub różowym (tzw. potówki czerwone o charakterze zapalnym), które najczęściej pojawiają się na w miejscach narażonych na większą potliwość, czyli np. na szyi, pod pachami, na karku, ale także na twarzy, rękach i nogach, a nawet pupie. Wbrew pozorom mogą być problemem nie tylko w okresie wiosenno-letnim, kiedy temperatury są wysokie, lecz także zima i jesienią, gdy maluch spoci się w zbyt grubym ubraniu.

Jak sobie z nimi poradzić?

Przede wszystkim dbaj o jego higienę – częste kąpiele to podstawa. Do mycia ciała dziecka nie używaj zwykłego mydła, bo może ono dodatkowo podrażnić skórę i zaostrzyć powstałe już zmiany. Zastąp je delikatnymi kosmetykami przeznaczonymi specjalnie dla dzieci. Na rynku znajdziesz preparaty np. 3w1, których możesz użyć zarówno jak płynu do mycia, płynu do kąpieli, a nawet szamponu. Zapomnij też o babcinym sposobie przecierania zaognionych miejsc spirytusem – to tylko jeszcze bardziej podrażni i wysuszy skórę. Nie wyciskaj też krostek, by nie roznosić bakterii i nie zostawić blizn na skórze maluszka. Zwiększona higiena i konsekwentna pielęgnacja powinny szybko przynieść poprawę.

Dowiedz się, jak dbać o skórę dziecka w chłodne dni!