Czy dziecko niepełnosprawne powinno brać udział we wszystkich zajęciach, w których biorą udział normalne dzieci? Nie chcemy, by czuło się gorsze, ani odrzucone przez rówieśników, ale nie chcemy też, by starało się za wszelką cenę udowodnić swoją wartość! Nasz synek cierpi na mpd – jest opóźniony w rozwoju – chodzi do klasy z dwa lata młodszymi od siebie dziećmi, ale daje sobie radę! Martwimy się o niego – jak pomóc mu? Jak zauważyć zagrożenie? Czego unikać?

Odpowiedź psychologa:

Kiedy tworzy się szkoły integracyjne, klasy integracyjne wówczas na jednej płaszczyźnie spotykają się problemy, które dotyczą dwóch różnych płaszczyzn:

- rodzice dzieci niepełnosprawnych i zdrowych;

- dzieci niepełnosprawne i zdrowe;

- wymaganie stawiane jednym dzieciom i drugi;

- metody nauczania adresowane do jednych dzieci i do drugich;

- możliwości dzieci niepełnosprawnych i zdrowych.

Jak pomóc?

To pytanie zadają rodzice wszystkich dzieci niepełnosprawnych - chcą pomóc. Jednak by pomagać należy wiedzieć w czym pomagać. Rodzice, którzy zadali to pytanie zrobili już wiele - cieszą się tym, że ich dziecko daje sobie radą z innymi dziećmi, młodszymi co prawda, ale pamiętajcie, że mpd w rożnym stopniu dotyka dzieci. Wasze dziecko cechuje się opóźnionym rozwojem, wiec dopóki tylko to będzie możliwe niech uczy się razem z innymi dziećmi.

Musicie jednak uważać, na zagrożenie jakim będzie opinia nauczycieli, którzy pewnego dnia mogą Wam powiedzieć; "Wasze dziecko nie poradzi sobie z materiałem kolejnej klasy - potrzebne będzie nauczanie indywidualne".

Pamiętajcie, że wtedy Wasze dziecko będzie już miało kolegów i koleżanki w klasie, Wasz syn czy córka będą starsi tak samo jak koledzy z klasy, oceny i wiedza będą miały większe znaczenie - szczególnie w tym sensie, że pozostali uczniowie będą mieli problem ze zrozumieniem dlaczego Wasze dziecko dostaje lepsze oceny za mniejszą wiedzę niż pozostali za większą.

Wtedy będziecie musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: "Czy chcemy, by nasze dziecko zachowało szkolne przyjaźnie i mogło uczyć się na miarę swoich możliwości, czy też zaryzykujemy sytuację, w której pozostali uczniowie będą przeciwko niemu, albo nasze dziecko na podoła szkolnym wymaganiom."

