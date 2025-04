Prezenty z motywem Barbie to nie tylko lalki, ale również cała masa gadżetów i zabawek, zainspirowanych najsłynniejszą lalką świata. Barbie to prawdziwa gwiazda, znana w każdym zakątku kuli ziemskiej. Pełne imię lalki to Barbara - Ruth Handler, która stworzyła lalkę w 1958 roku, nazwała ją tak na cześć własnej córki. Ponieważ wszyscy posługują się zdrobnieniem imienia, elegancka piękność to po prostu Basia.

Gadżety i akcesoria dla każdej Barbie

Żadna Barbie nie obejdzie się bez modnych ubranek, przydatnych akcesoriów i funkcjonalnych mebelków. Hit na Boże Narodzenie 2021 to domek dla lalek Dreamhouse Deluxe - marzenie każdej fanki Barbie. Jeśli szukasz czegoś w niższym przedziale cenowym, możesz wybrać toaletkę z lalką w zestawie. Ten mebel jest pełen funkcjonalnych schowków, które pomieszczą wiele skarbów.

A może wybierzesz kuchnię dla Barbie lub modny zestaw ubranek?

Klocki Barbie

Seria Mega Construx Barbie to nowość - w sprzedaży są dostępne 4 zestawy klocków, inspirowane słynną lalką. Każdy z nich zawiera figurki. Dzięki temu można stworzyć scenki i przenieść zabawę Barbie na jeszcze inny wymiar. Zachęć dziewczynkę nie tylko do zabawy lalkami, ale również do kreatywnego konstruowania.

Książki i układanki z Barbie

Słynna lalka jest oczywiście również bohaterką książek, pojawia się też na układankach. To świetny sposób, by zachęcić najmłodszych do czytania! Możecie sięgnąć też po książeczki z zadaniami i kolorowanki - Barbie zachęca do nauki literek, cyferek, a także uzupełniania ilustracji naklejkami. Olbrzymie pole do popisu dla dziecięcej wyobraźni. To również dobra opcja, gdy szukasz prezentu dla dziecka na mikołajki.

Więcej pomysłów na prezenty z Barbie znajdziesz w naszej galerii.

