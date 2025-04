Niezależnie od tego, czy chcesz trafić z prezentem czy tylko po prostu „coś kupić” dziecku, oszczędź czas na poszukiwaniach i zerknij do naszej selekcji gwiazdkowych prezentów.

Reklama

Każdego roku wydajemy na gwiazdkowe upominki coraz większe kwoty, a choć oszczędzamy na prezentach dla bliskich, to zawsze staramy się, by prezenty dla dzieci pod choinkę były strzałem w 10.

Jeśli mowa o byciu obdarowanym, to dziecko jest najszczerszym krytykiem i nigdy nie udaje, czy prezent mu się podoba, czy nie. Jeśli chcesz kupić coś trafionego, to jako mamy maluchów i starszaków wiemy, jakie prezenty na święta dla dzieci są warte uwagi i wydanych pieniędzy.

Od malucha do nastolatka:

Wydra usypianka-przytulanka, Fisher Price

Najmniejszym pociechom przydadzą się miłe w dotyku pluszaki, które wydają delikatne i kojące melodie. Hitem są też lalki i pluszaki, które można kupić z wyhaftowanym imieniem dziecka, ale półroczne dziecko nie będzie korzystać z tej zabawki tak, jak np. 3-latka.

Zabawka pszczoła do raczkowania, Explore & More, Skip Hop

​Małe dziecko, które dopiero co zaczęło pojmować, czym jest ruch i posmakowało samodzielności w tej dziedzinie, jest dość wdzięcznym materiałem na obdarowywanego. Dobrym prezentem jest zabawka, która zachęca do raczkowania i mobilności.

Książka Spot piecze ciasto, Eric Hill

Zdecydowanie warto jest kupić dziecku w tym wieku książeczki z twardymi stronami i okienkami, które pobudzają jego wyobraźnię, rozwijają pamięć i koncentrację. Zerknij na więcej propozycji prezentów dla niemowlaka.

Książka Księga ryków, Soledad Bravi

Roczne dziecko przejawia już konkretne zainteresowania i pragnienia. Kilkunastomiesięczne dziecko będzie cieszyć się z grających zabawek, jak również najprostszych książeczek, które uwielbia kartkować. Mój syn uwielbia serię o Kici Koci czy Księgę ryków.

Motyw zwierząt jest atrakcyjny dla dzieci obu płci, o czym świadczy zabawka Arka, która w naszym domu przemierza salon każdego dnia od samego rana.

Zabawka interaktywna Arka Noego, Dumel Discovery



Nieco droższymi prezentami będą puzzle magnetyczne lub drewniane zabawki, które składają się z kilku elementów. Ważne, żeby kształty były obłe, a materiał, z których są wykonane - bezpieczny. Sprawdzą się też pierwsze lalki!

Pierwsza lalka bobas Berenguer

U rocznych maluchów budzi się powoli instynkt opiekuńczy. Moja córka ostatnio dostała swoją pierwszą lalkę i okazało się to strzałem w dziesiątkę. A ja... no cóż, zostałam babcią ;-) - Weronika, mama niespełna 1,5-rocznej Otylki.

Mata z pojazdami Turbo Touch, Chicco



Kiedy dziecko kończy 2 lata, w sklepach znajdziemy coraz więcej propozycji zabawek i książek z podziałem na płeć, choć w rzeczywistości chłopcy na tym etapie są zainteresowani lalkami, a dziewczynki - pojazdami.

Wózek drewniany dla lalek i pchacz w jednym, Viga



Kupując prezenty dla dzieci w tym wieku lepiej trzymać się zabawek typu unisex lub podpytać rodziców, czym interesuje się maluch. Dla dziewczynki może to być drewniana kuchenka czy wózek dla lalki, a dla chłopca - drewniany warsztat czy klocki. Zabawki wykonane z drewna są na topie. Jeśli potrzebujesz więcej inspiracji, zerknij do przeglądu prezentów dla dwulatka.

Od tego etapu ogranicza nas już tylko budżet: możesz kupić rowerek biegowy, hulajnogę czy drewniany sklep, bo trzyletnie dziecko garnie się do odtwarzania scenek i historii.

Gra Memory Memo Zoo, Little Dutch

Biegający urwis musi znaleźć gdzieś ujście swojej energii, ale zimową porą z pewnością zaczyta się w pięknie ilustrowanej książce lub zacznie układać puzzle. Koordynacja oko-ręka jest już bardzo dobrze rozwinięta, maluch zna już kolory i potrafi składać zdania.

To jest świetny czas na wykorzystywanie zabawek kilkujęzycznych oraz ćwiczenie pamięci dziecka. Wszelkie zabawki typu memory i domino znajdą swoje zastosowanie właśnie teraz.

Zabawka interaktywna Chrupaczek, COBI

Moja 3,5-letnia córka uwielbia wszelkie zwierzaki interaktywne. Koty, które miauczą, pieski prowadzane na smyczy, a ostatnio podczas każdej czynności towarzyszy jej świnka, którą można karmić, czyli reklamowany obecnie Chrupaczek od COBI. Sama mam ubaw z dźwięków, które przy tym wydaje. Jest to najpewniej spowodowane tym, że córka bardzo chciałaby mieć żywe zwierzątko (co jest aktualnie w naszym domu tematem nr 1) i chce udowodnić, że będzie umiała się nim zająć. - Beata, mama 3,5-letnej Leny

Nie da się ukryć, że trudno opisać w kilku zdaniach i utrzymać w sztywnych ramach umiejętności przedszkolaka. Dzieci w tym wieku są zwykle bardzo ruchliwe i aktywne i ich rozwój w dużej mierze determinuje to, czy chodzą do przedszkola oraz czy mają rodzeństwo.

Bezpieczna maszyna do szycia dla dziecka, Mega Creative

Większość z nich potrafi jeździć na trzykołowym rowerku i hulajnodze, kopie piłkę do celu, świetnie analizuje przyczyny i skutki i to dobry czas, by młodziak doskonalił zręczność pracami manualnymi. Dziewczynce możesz kupić małą maszynę do szycia lub korale do nawlekania.

Układanka magnetyczna Janod Magnetibook J02721

Mój 4-letni bratanek uwielbia... książki. Odkąd chodzi do przedszkola jest zafascynowany tym, że potrafi rozróżnić geparda od jaguara, wie czym żywi się koala i jaki odgłos daje orka. Dziwne? Ależ skąd! Mimo że jest szalenie ruchliwy, to bardzo lubi tez puzzle.

Czas leci niewiarygodnie szybko i widać to po rozwoju dziecka: uczeń szkoły podstawowej porównuje się z kolegami i koleżankami, a dotyczy to też prezentów. O czym teraz marzą dzieci w wieku szkolnym?

Lalka Barbie Fashionistas

Dziewczynka na pewno ucieszy się z dziecięcego zestawu do makijażu lub Barbie (warto podpytać rodziców, jaka jej się podoba). Osobiście składniam się ku zabawkom typu unisex, a lalki na prezent wybieram w rozmiarze plus size. Nie przyspieszajmy rozwoju dziewczynek- mają czas na zabawy z makijażem.

Lego CITY, 60141

Chłopcy zaczynają swoją przygodę z konstruowaniem LEGO, które również sprawdzą się jako prezent dla dwójki dzieci. Nie da się ukryć, że porządne klocki to zakup na lata i zabawka przekazywana z pokolenia na pokolenie. Pamiętacie swoje pierwsze LEGO? Ja tak!

Prezenty dla dzieci w wieku 9-10 lat są dość trudne w wyborze. Dziecko jednocześnie interesuje się grami na konsole i grą w piłkę na dworze. Ogląda bajki i przytula wciąż swoje misie, a z drugiej strony samo potrafi już czytać książki. Co zatem kupić dziecku?

Dziewczynka w tym wieku ucieszy się z rolek, które wykorzysta wiosną lub aparatu fotograficznego np. Instax mini. Kolory zabawek (miętowe, koralowe, zielone) przyciągają wzrok i spojrzenia... koleżanek.

Fujifilm Instax Mini 9 Ice

Nagolenniki Nike, Neymar Merc LT (rozmiary XS-L)

Chłopcy są najczęściej zagorzałymi fanami sportu, szczególnie piłki nożnej. Bilet na mecz na Stadionie Narodowym, zestaw ochraniaczy do gry czy koszulka z imieniem i numerem na koszulce ulubionego piłkarza to sprawdzone prezenty.

Dla rodziców nastolatek to wciąż dziecko - nieważne, czy ma 11, czy 19 lat ;) Zatem kategoria ta jest chyba najbardziej obszerna i sprawiająca prezentowe trudności.

Zegarek Casio Retro LA670WEMY9E

W rodzinie mam jedną nastolatkę, twardo stąpającą po ziemi i wiem, że jej marzeniem jest stylowy zegarek albo nowoczesny smartwatch. Na szczęście nie musi to być prezent wysokiej jakości, bo w tym wieku wiem, że dziewczyny po prostu eksperymentują ze wszystkim: ubraniami, fryzurami czy dodatkami.

Plecak Herschel Classic Unisex 10500-00919

Dla dorastającego mężczyzny, ale wciąż chłopca, trudno dobrać upominek: możliwe, że zamiast sportu woli szachy, a zamiast gry na konsolę - książkę o filozofii czy sprzęt do wspinaczki. Nastoletni czas to okres buntu, ale i budzenia się zainteresowań i rozwijania pasji. Młodzieńcowi na pewno przyda się saszetka nerka lub solidny, modny plecak.

Reklama

Więcej w temacie prezentów: Smartwatch pod choinkę. 10 pięknych modeliPrezenty do 100 zł