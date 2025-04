21 i 22 stycznia obchodzimy święto naszych kochanych dziadków. Dzieciństwo bez nich byłoby zupełnie inne: szare i smutne. Jak podziękować im za to, że są i zadbać o to, aby nasze dzieci także pamiętały o swoich dziadkach, szczególnie w styczniu – w dniu ich święta?

Warto porozmawiać z dzieckiem o Dniu Babci i Dziadka, wytłumaczyć dlaczego obchodzimy takie święto i przygotować wspólnie niezapomniane prezenty i niespodzianki.

Gdy twoje dziecko jest przedszkolakiem lub uczniem

Zapewne w przedszkolu, do którego chodzi twoje dziecko, będzie zorganizowane przyjęcie, na które zaproszeni zostaną wszyscy dziadkowie. Najważniejszym punktem jest przedstawienie, a po jego zakończeniu odbywa się słodki poczęstunek dla wszystkich gości. Jest to jedna z najważniejszych imprez przedszkolnych dla twojego malucha – to ważne i nie zapomniane przeżycie, gdy przedszkole odwiedzają ukochani dziadkowie. Warto również zorganizować skromne przyjęcie w domu, na którym honorowymi gośćmi będą dziadkowie.

Wierszyk lub piosenka

Małe dziecko, zachęcone przez ciebie, z chęcią nauczy się dla ukochanych dziadków kilku linijek wierszyka lub zaśpiewa krótką piosenkę. Z pewnością zachwycona babcia wyściska ukochanego wnuka, a i dziadkowi zakręci się łezka w oku, gdy usłyszy wierszyk wyrecytowany specjalnie dla niego przez ukochanego wnuka. Choć istnieje wiele wierszy dedykowanych dla dziadków, może spodobają się wam te, które przedstawiamy poniżej:

Babciu moja ukochana,

nie bądź nigdy zatroskana

i nieważne jaka pora,

babciu nigdy nie bądź chora!

Życzę samej pomyślności,

oto wyraz mej miłości.

********************

Niechaj dziadzio z babciunią tak nam długo żyją,

póki komar i mucha morza nie wypiją.

A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,

niech się dziadzio z babcią nażyją do woli.

***************

1. Moja Babcia piecze ciasto,

takie pyszne, że ojej!

Smaży smaczne konfitury

I najsłodszy robi krem.

2. Chodzi ze mną na spacery

Czy to słońce, czy to deszcz.

Razem z Babcią jest mi dobrze

Bo najlepszą Babcią jest!

3. Kiedy robię jakąś psotę,

gdy rodzice skrzyczą mnie,

Moja babcia mi wybaczy

i przytuli mnie.

4. Potem weźmie na kolana

i opowie bajek sto,

Moja babcia jest wspaniała

i dlatego kocham ją.

*******************

Uwielbiam gdy czytasz mi książeczki,

lub gdy opowiadasz mi bajeczki.

Lubię gdy na kolanach mnie sadzasz

i na każdą psotę zawsze się zgadzasz.

Lubię gdy uśmiechasz się do mnie,

po prostu kocham Cię ogromnie!

Samodzielnie wykonane prezenty

Na pamiątkę tego dnia warto zrobić prezenty dla ukochanych dziadków. Dzieci na ogół uwielbiają prace plastyczne, manualne i kulinarne. Dlatego też warto to wykorzystać ! Jeśli jednak nie chcecie po raz kolejny dawać babci i dziadkowi „oklepanej” laurki, skorzystajcie z innych pomysłów!

Oryginalne malowane mydło

Taki prezent z pewnością ucieszy każdą babcię. Do jego wykonania potrzebujecie:

- białą kostkę mydła,

- pędzelki,

- farbki akrylowe,

- białe świeczki – najlepiej „tealighty” (te w metalowych pojemniczkach).

Zapal świeczki, aby uzyskać płynny wosk. Niech twoje dziecko farbkami akrylowymi wykona malunki na mydełku. Poczekajcie, aż rysunki wyschną. Następnie przy pomocy pędzelka, pokryjcie je roztopionym woskiem – dzięki temu, pomimo używania mydełka, rysunki pozostaną na miejscu. Gotowe!

Broszka z modeliny dla babci



Do wykonania broszki potrzebne będą:

- modelina lub masa termoutwardzalna Fimo,

- koraliki, cekiny, małe guziczki,

- zapięcie do broszek lub zwykła agrafka,

- kieliszek, szklanka lub wazonik.

W dłoniach rozrób z dzieckiem wybrany kolor modeliny. Następnie, gdy masa jest już miękka i plastyczna uformujcie kulkę i rozpłaszczcie ją na stole. Kieliszkiem lub innym naczyniem wytnijcie kółko w modelinie. Wyciśnięty wzór przyozdóbcie koralikami, cekinami i guziczkami. Ozdoby należy docisnąć mocno, by nie odpadły w trakcie utwardzania. Z tyłu paskiem z modeliny przyczepcie zapięcie lub agrafkę. Gotową broszkę należy jeszcze utwardzić w piekarniku. Gdy broszka ostygnie, można pomalować ją bezbarwnym lakierem do paznokci – dzięki niemu kolor modeliny będzie żywszy., a koraliki pozostaną na właściwym miejscu.

Zakładka do książek

Z pewnością taka zakładka spodoba się zarówno babci jak i dziadkowi, którzy kochają czytać książki. Do jej wykonania potrzebne będą:

- kolorowe skrawki materiału,

- kartka z bloku technicznego w ulubionym kolorze,

- nożyczki,

-klej.

Kartkę z bloku, potnij na prostokąty dł. ok 20 cm i szer. ok 7 cm. Następnie z materiału powycinajcie dowolne motywy, na przykład kwiatki, serduszka. Wzory poprzyklejajcie na przygotowany wcześniej prostokąt z bloku technicznego. Z kawałka materiału wytnijcie również frędzle i naklejcie na zakładkę. Gotowe!

Dzwoneczki

Do ich wykonania będziecie potrzebować:

- tekturową rurkę po zużytym kuchennym ręczniku papierowym;

- modelinę lub masę termoutwardzalną Fimo,

- kolorowe sznurki,

- kolorowy papier,

- małe łyżeczki (na przykład od herbaty).

Na samym początku oklejcie kolorowym papierem tekturową rurkę po kuchennym ręczniku. Zróbcie w niej cztery dziurki i przewleczcie przez nie kolorowe sznureczki. Każdy sznureczek zakończcie w rurce dużym, mocnym węzełkiem. Sznureczki ozdóbcie własnoręcznie zrobionymi z modeliny koralikami. Na koniec, powieście na sznureczkach łyżeczki. „Powietrzne dzwonki” zawieście u dziadków w pokoju, w pobliżu okna lub na balkonie.

Drzewo genealogiczne

Można je zrobić naprawdę na wiele sposobów, ograniczeniem jest jedynie wasza wyobraźnia i możliwości techniczne. Warto jednak przygotować taką niespodziankę dla dziadków - będzie im z pewnością miło, gdy zobaczą, iż są najważniejsi w waszej rodzinie. Dodatkowo maluch nie tylko świetnie się bawi przy robieniu drzewa genealogicznego, ale także poznaje historię rodziny.

By stworzyć drzewo genologiczne przyda wam się:

- kawałek brystolu,

- zdjęcia z których możecie wyciąć twarze,

- flamastry, mazaki, kredki,

- klej,

- nożyczki,

- krepina,

- zasuszone gałązki i liście z drzew.

Na kawałku brystolu narysujcie drzewo, ozdóbcie je gałązkami i liśćmi. Ponaklejajcie zdjęcia waszej rodziny. Miejsca, w których umieścicie twarze dziadków, powinny być szczególnie oznaczone – na przykład kolorowymi flamastrami.

Czy jest za wcześnie?

Pamiętaj, że nigdy nie jest za wcześnie na świętowanie i obchodzenie Dnia Babci i Dziadka. Gdy twoje dziecko jest jeszcze bardzo malutkie i zrobienie wspólnych prezentów nie wchodzi w grę, pamiętaj, że nie musisz rezygnować z upominków dla dziadków. Korzystając z usług, które oferują dziś firmy, możesz zamówić dla dziadków kalendarz lub kubek ze zdjęciami wnuka. Fajnym pomysłem może być także wykonanie ramki z odciśniętą rączką lub stópką maleństwa. Jeśli dziadkowie mieszkają w innym mieście, możecie nagrać na płytę dvd krótki filmik z wnukiem w roli głównej. Z pewnością taki prezent ucieszy dziadków, którzy tęsknią za małym skarbem. Jeśli to możliwe postaraj się, aby ten dzień uczcić wspólnie ze swoimi rodzicami i dziadkami.

Tak naprawdę nie ważne jest to, jaki prezent podarujecie w te szczególne dni kochanym dziadkom, liczy się pamięć, okazana im miłość i wdzięczność za to, że są. Każdy dowód pamięci będzie niewątpliwie przez nich doceniony!

