W redakcji Polki.pl uważamy, że Dzień Kobiet wcale nie jest tylko świętem samych dorosłych pań - to także święto dziewczynek, nawet tych najmłodszych. Również one zasługują w tym dniu na docenienie, życzenia i choćby symboliczny prezent. Jeśli nie chcesz, aby prezent dla dziewczynki na Dzień Kobiet 2023 był sztampowym kwiatkiem czy pudełkiem czekoladek, zapraszamy do naszej galerii. Zebrałyśmy w niej propozycje upominków, które ucieszą każdą młodą damę. Spraw radość córce, siostrzenicy czy wnuczce i zdecyduj się na któryś z naszych pomysłów.

Nie ma się co oszukiwać - wszystkie lubimy błyskotki i to niezależnie od tego, czy obdarowana osoba ma 4 czy 64 lata. Kilkulatka ucieszy się z kolczyków w kształcie jednorożców, zwierzątek, gwiazdek czy serduszek. Radość sprawią jej jednak nawet... najzwyklejsze spinki czy ozdobne gumki do włosów.

Dla większości małych dziewczynek kolorowe dekoracje do włosów są niczym najcenniejsza biżuteria. Przydadzą się zwłaszcza dlatego, że mają tendencje do wiecznego gubienia, więc kolekcja musi być stale poszerzana.

Wszelkie zabawki, szczególnie interaktywne lub edukacyjne, to zawsze dobra opcja. Lalka Barbie, urocza przytulanka, zestaw ciastoliny czy puzzle - to strzał w 10. W tym ostatnim przypadku pamiętaj, aby ilość elementów układanki, dopasować do wieku obdarowywanej. Zestawy składające się z kilku obrazków o różnym stopniu trudności, są wtedy bardzo dobrym wyborem - unikniesz wpadki, dając dziewczynce zbyt łatwe puzzle.

A może gra planszowa? Idealną planszówkę można dobrać dla dziewczynki w każdym przedziale wiekowym. W najprostsze gry mogą grać nawet maluchy, które jeszcze nie mają 2 lat. Dla przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym jest na rynku sporo propozycji - np. Pędzące żółwie lub Nakarm chomiczka.

Jeśli w grę wchodzi prezent na Dzień Kobiet dla dziewczynki w wieku szkolnym lub nastolatki, możesz zdecydować się na Rummikub, Dobble, Scrabble, Capital, Domek lub Monopoly.

Jeśli w szkole czy przedszkolu organizowany jest Dzień Kobiet z losowaniem, kto komu daje prezent, najlepiej jest sięgnąć po coś uniwersalnego i rozwijającego. Świetnie sprawdzi się książka lub zestaw kolorowanek. Najważniejszy podczas wyboru jest przedział wiekowy - najmłodsza czytelniczka ucieszy się z pozycji z serii Jadzia Pętelka, Miś Pracuś, Kicia Kocia, Akademia Mądrego Dziecka lub Pucio. Nieco starsza, z pewnością zakocha się w Krowie Matyldzie, Zuzi z serii Mądra Mysz, uroczym żółwiu Franklinie lub Basi, bohaterce książek Zofii Staneckiej.

Jeśli szukasz prezentu dla dziewczynki w wieku szkolnym, wybierz Emi z Tajnego Klubu Superdziewczyn, Hanię Humorek albo serię Zaopiekuj się mną. Z kolei nastolatce warto sprezentować któryś z nieśmiertelnych klasyków Małgorzaty Musierowicz czy Lucy Maud Montgomery.

Jeśli chcesz, aby prezent na Dzień Kobiet dla dziewczynki był naprawdę symboliczny, spieszymy z pomocą. Dobrym wyborem będzie książeczka z zadaniami i naklejkami, zestaw brokatowych pisaków, duża plastelina, zabawny breloczek albo po raz kolejny - zestaw spinek.

Opcja budżetowa sprawdzi się np. wtedy, gdy szukasz prezentu na Dzień Kobiet w szkole. Świetnie sprawdzą się także czekoladki oraz niewielkie bukiety - dostaniesz je nie tylko w kwiaciarni, ale także w większości marketów i stoisk przy głównych ulicach miasta.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.02.2022.

