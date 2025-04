Co roku przed Bożym Narodzeniem większość dorosłych Polaków staje przed dylematem, jaki prezent kupić swojemu dziecku, ewentualnie małemu bratankowi czy siostrzenicy, pod choinkę. W takich sytuacjach pomocne bywają badania rynku, w których sami zainteresowani lub ich rodzice odpowiadają o tym, co maluchy chciałyby znaleźć pod choinką. My postanowiliśmy zajrzeć do takiego raportu*. I co się okazało?

Gry i zabawki

Zdaniem rodziców pokolenie urodzone po 2000 r. marzy przede wszystkim o sprzęcie elektronicznym (21%) oraz zabawkach (16%). Na liście życzeń w przypadku dziewczynek niezmiennie najwyższe pozycje zajmują lalki (marzy o nich 47% smyków płci żeńskiej), zabawki zręcznościowe – 16% oraz figurki zwierząt – 11%. Chłopcy najchętniej widzieliby pod choinką zestawy klocków i pojazdy – po 33%.

Przełom na początku podstawówki

Młodsze dzieci (3- i 4-latki) preferują zabawki – 59%, natomiast najstarsze dzieci (12-14 lat) pragną przede wszystkim dostać sprzęt elektroniczny – 50%. Moment przełomowy, kiedy to zainteresowania dzieci przenoszą się na elektronikę, ma miejsce ok. 7-8 roku życia.

Tu zaszła zmiana

Nowością są marzenia o prezentach niematerialnych, do których należą: przyjaciel w postaci domowego zwierzątka (12%) oraz czas spędzony z rodzicami podczas podróży (12%).

Co na to rodzice?

W grupie rodziców biorących udział w badaniu 57% stwierdziło, że zna marzenia swoich pociech i w większości albo już je spełniło albo planuje spełnić je w najbliższej przyszłości. Większość (77%) uznaje je za możliwe do realizacji i przyznaje (58%), że ich dziecięce marzenia w przeszłości też były spełniane.

O czym marzyli rodzice?

Mamy marzyły głównie o lalkach (60%), a tatusiowie o różnego typu pojazdach, najczęściej samochodzikach i kolejkach (28%), a także sprzęcie sportowym (14%) i wchodzącej w latach 80. na rynek elektronice. Co ciekawe, dziecięce marzenia współczesnych rodziców rzadko dotyczyły sfery niematerialnej, która dziś zajmuje ważne miejsce na liście życzeń dzieci.

*Badanie pt: "Dziecko jest w każdym z nas. Prezenty, zwyczaje gwiazdkowe i marzenia dzieci dziś oraz ich rodziców w przeszłości" zostało zrealizowane przez TNS Polska na zlecenie firmy SMYK w październiku 2015 r. na próbie 500 rodziców i opiekunów dzieci w wieku 3-14 lat. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI).

