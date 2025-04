Tradycyjnym prezentem komunijnym jeszcze kilka lat temu był rower górski. Wraz z rozwojem techniki, zmieniły się też trendy i gusta najmłodszych. Biżuteria czy składak mogą okazać się zbyt nudne. Jeśli wybierasz się na Komunię dziecka, które kocha nowinki techniki, poważnie zastanów się nad prezentem. Pamiętaj, że powinno to być coś nietypowego, nowatorskiego i inspirującego. W przypadku tradycyjnego prezentu, twój kuzyn czy mała kuzynka będą zawiedzione i znudzone. Taki nowoczesny podarunek może okazać się niezastąpiony do nauki języków obcych czy poznania znajomych. Poznaj 5 propozycji prezentów, które na pewno ucieszą małego miłośnika techniki.

1. Laptop z funkcją tabletu

Świetnym prezentem okaże się mobilny tablet, który zapewni dziecku nieograniczoną ilość rozrywki, zaś dostępne na rynku aplikacje edukacyjne, np. do nauki języków, wspomogą jego naturalny rozwój. Pomyśl nad modelem z łatwą do podłączenia klawiaturą, która pozwoli w kilka sekund zamienić tablet w funkcjonalny laptop, idealny do odrabiania zadań domowych.

2. Inteligentny zegarek do zadań specjalnych

Zorganizowanemu dziecku możesz podarować MyKronoz ZeSplash 2 czyli inteligentny zerag, który jest czymś więcej niż tylko gażetem. Oprócz podstawowych funkcji smartwatcha, takich jak powiadomienia o nieodebranych połączeniach i wiadomościach, krokomierz, czy pomiar dystansu, posiada także wbudowany mikrofon oraz głośnik, co umożliwia nagrywanie krótkich notatek głosowych oraz odtwarzanie muzyki. Taki prezent sprawdzi się zarówno jako stylowy dodatek, jak i gadżet służący do nauki.

3. Aparat fotograficzny

Dla miłośnika fotografii wybierz nowoczesną lustrzankę, która posłuży na lata. Dzięki temu nawet hobbystyczne robienie zdjęć może się również przerodzić w życiową pasję. Proponujemy model o niewiekim rozmairze, z bogatą paletę kolorystyczną oraz bardzo prostą i intuicyjną obsługę.

4. Kamera sportowa dla aktywnych

Jeśli dziecko uprawia sport, doskonałym prezentem będzie dla niego kamera sportowa. Dzięki niej twoja pociecha będzie mogła udokumentować wszystkie swoje najważniejsze wyczyny sportowe, zarówno te udane, jak i mniej udane. Pamiętaj, że mały sportowiec będzie korzystał z kamery zarówno w piękne, pogodne dni, jak i podczas deszczu i burz. To dlatego powinnaś wybrać model wodoodporny.

5. Dron, z którym możesz wyjść na spacer, tak jak z psem

A może coś zupełnie nowego i nowartoskiego? Pomyśl nad dronem, który wzbudzi zainteresowanie każdego miłośnika techniki. Choć na pierwszy rzut oka trudno dostrzec edukacyjne walory drona, to jednak ma on jeden zasadniczy atut: skłania dziecko do przebywania na świeżym powietrzu, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach.

