Roczne dziecko potrafi już świadomie wybierać zabawki, ale nie oznacza to, że im droższa, tym lepsza. Zadziwi cię, że roczniak potrafi cieszyć się równie mocno z kartonikowych obrazków czy elektronicznych przyjaciół.

Od najtańszych do najdroższych:

Roczne dziecko może już samodzielnie chodzić, ale równie dobrze wciąż może jedynie tuptać przy meblach chwiejnym krokiem. Maluch rozwija się niezwykle dynamicznie, a mitem jest, że chłopcy rozwijają motorycznie później, niż dziewczynki. Dziś przewraca jedynie strony w małej książeczce, jutro wsiada na chodzik. Tak to jest z roczniakami!

Co kupić rocznemu chłopcu? Wiele zależy od jego osobowości. Dziecko może być wulkanem energii i kochać zwierzęta (może ma jakieś szczególnie ulubione?), wtedy warto zainwestować w zabawki z motywem dżungli, safari, zoo czy farmy. To prawie zawsze strzał w 10! Osobiście skłaniam się ku drewnianym magnesom i puzzlom, aniżeli ku plastikowym figurkom.

Roczny chłopiec (ale nie tylko) może mieć skłonność do umiarkowanego okazywania emocji. Jego osobowość może być bardziej refleksyjna. Jeśli wiesz, że obdarowane prze ciebie dziecko jest z natury powściągliwe, pomyśl nie o zestawie grających piłek czy gadającym hipopotamie, które mogą go wystraszyć, a może o interesujących książkach?

Nasza biblioteka pęka w szwach - próbujemy, testujemy, otwieramy okienka, przesuwamy i obracamy elementy stron. Mamy swoje hity, które są absolutnymi pewniakami na prezent. Pamiętaj tylko, że w tym wieku dziecko nie będzie jeszcze szanować kartek papieru, więc nie kupuj książek na wyrost ;)

Dzieciństwo małego chłopca kojarzy się też z pojazdami, dinozaurami czy majsterkowaniem. Roczny mały mężczyzna nie musi interesować się tymi dziedzinami - nie zdziw się, jeśli nie zapała miłością do armii żołnierzyków, gdy rozpakuje prezent (raczej zrobi to za niego mama). W naszym domu jest miejsce i dla typowo „męskich” atrybutów, jak i... małej lalki bobasa. Polecam misia, którego można ubierać, przebierać, kłaść spać czy po prostu... tulić. Z pewnością kojarzycie misia polskiej marki Endo - sprawdzi się doskonale jako prezent dla malucha niezależnie od płci.

Czy sugerować się oznaczeniami wiekowymi na opakowaniach zabawek? I tak, i nie. Zabawki elektroniczne dla rocznych dzieci najczęściej są rozwojowe i to inwestycja nawet na kilka lat: rosną razem z nimi.

Mój syn jako półroczny szkrab otrzymał prezent, który początkowo był wykorzystywany tylko w jeden sposób, a teraz samodzielnie przełącza guziki, przyciski i inicjuje zabawę nim. Przykład tej zabawki znajdziecie niżej.

Roczne dziecko może nie pojmować i nie chcieć nawet poznać zakresu możliwości danej zabawki. Zrobi na nim wrażenie lokomotywa sama w sobie, a niekoniecznie fakt, że jeździ po 3 m torów, które godzinami składał jego tata.

Podsumowując, oto zasady zakupu prezentu dla roczniaka:

Jeśli niewiele wiesz o zainteresowaniach dziecka, zapytaj rodziców, co mogłoby się spodobać maluchowi i na jakim etapie rozwoju jest teraz. Kupuj zabawki na wyrost, ale bez przesady: zobacz, czy danym elementem dziecko może bawić się już teraz, a pozostałymi, mniejszymi, np. za rok. Sugeruj się opiniami poprzednich kupujących i rodziców: niska cena czasem idzie w parze z mierną popularnością zabawki i jej nieprzydatnością. Kupując książeczki, zwracaj uwagę na ilość tekstu i solidność stron: cienki papier i długie opowiadania to nie jest dobry prezent dla rocznego dziecka. Pamiętaj, że roczny chłopiec nie dba o estetykę, a cieszy się z kolorów i faktur. Bardzo skromne zabawki mogą wyglądać dla niego mało atrakcyjnie, kiedy zestawisz je z barwnymi układankami, mówiącymi maskotkami czy pędzącymi żółwiami.

Ta niepozorna pod względem wymiarów i oprawy graficznej książka trafiła do nas w prezencie. Nie spodziewałam się, że historia małej sówki, która wypadła z gniazda, przypadnie do gustu mojemu wtedy niespełna rocznemu synowi.

Obrazki wyglądają na nieumiejętnie narysowane w programie graficznym, a kolory są nierzeczywiste. Strony są twarde i odporne na małe ręce. Tekstu jest niewiele, ale cała opowieść jest krótka i sensowna. Mamy tu motyw pomagania, pokazywania (oczu, uszu) i happy endu - ta niemal strona szczególnie udała się twórcom.

Ta książeczka ma zaledwie kilka stron, ale jakich! Tytułowy niedźwiedź pojawia się i znika: raz jedzie pociągiem, raz odlatuje balonem, a raz śmiga na hulajnodze.

Maluch od razu polubił brązowego misia, choć dopiero w okolicy pierwszych urodzin zorientował się, na czym polegają książkowe przesuwanki i odkrył przyczynowość i skutkowość.

Minusem jest to, że... syn bardzo ją lubi, dlatego na jednej ze stron niedźwiedź za bardzo wychyla już głowę ;)

Tę książkę kupiłam za namową koleżanki, której synkowi bardzo przypadła do gustu seria o dwóch braciach i ich przygodach. Początkowo nie do końca byłam przekonana - możliwe, że treść akurat tej pozycji do mnie nie przemówiła (tata próbuje wejść do domu, a chłopcy szukają klucza, choć w międzyczasie odkurzają z mamą itp... mało wiarygodne).

Niemniej jednak kiedy ją czytamy i prosimy dziecko o pokazywanie co gdzie jest, roczniak wyłapuje w mig elementy na obrazkach czy potrafi powtórzyć wyrazy dźwiękonaśladowcze. Ta pozycja została stworzona przez logopedę i blogerkę, Wiolę Wołoszyn. Fajna konkurencja dla Pucia!

Jeden z naszych nowszych nabytków z pewnością sprawdzi się na prezent dla roczniaka! Domek składa się z kilku ruchomych elementów, których wyjmowanie i wkładanie ćwiczy chwyt szczypcowy i koncentrację.

Podniesienie drzwi garażowych spowoduje, że roczniak usłyszy warkot odpalanego auta. Otwarcie drzwi wejściowych zasygnalizuje dzwonek do drzwi... Nie chcę psuć zabawy, więc po prostu zachęcam do zakupu.

Uwaga: trzeba dokupić dwie baterie AAA.

Zabawki, akcesoria, puzzle z polską metką, czyli Czu Czu. Każde dziecko przynajmniej raz miało styczność z kontrastowymi książeczkami jako niemowlę lub - w przypadku roczniaka i wyżej - puzzlami z dziurkami, układankami i konstrukcjami wszelkiego typu.

Te kartonikowe produkty wydają się być banalne, ale o dziwo - nie są. Dziecko początkowo zapoznaje się z rysunkami, a kolejnym etapem jest edukacyjne łączenie elementów na zasadzie dopasowań. Jest z tym sporo zabawy - to tzw. zabawka na dłuższy czas, choć jest zupełnie niepozorna.

Tę dość ciężką tablicę z zamkami i zatrzaskami kupiłam nieco na wyrost, bo teoretycznie jest przeznaczona dla starszych dzieci - zapewne z uwagi na metalowe elementy. Gwarantuję jednak, że roczne dziecko nie da rady odkręcić śrubek ani zamków: są przymocowane mocniej, niż domowe drzwi i szuflady.

Maluchy chętnie bawią się klamkami, kluczami, szufladami, uchwytami... Nie pomyliłam się co do tej atrakcji: syn bardzo lubi przekładać, zamykać i otwierać drzwiczki, w których ukrywają się żaby, mieszkają konie i koty. Bardzo się cieszy, gdy uda mu się samemu rozgryźć dane zamknięcie.

Do zabawek tego typu podchodzę sceptycznie: małe elementy budzą we mnie strach, że maluch połknie lub po prostu zgubi gdzieś daną część i produkt będzie niekompletny.

W tym przypadku zastosowałam zasadę wykorzystywania pojedynczych elementów, czyli samochodów. Mamy wersję z holownikiem, który gra i śpiewa i... był jedynym ratunkiem podczas przedłużającej się jazdy samochodem.

Jest to prezent przyszłościowy, który spodoba się chłopcom oraz ich ojcom. Całą zabawkę rozpakujemy wtedy, gdy nasz roczny chłopiec dorośnie.

Kto by pomyślał, że niebieski plastikowy stwór skradnie serce dziecka? Rockit jest zabawką dla dziecka od 6 do 36 miesięcy, a szczególnie polecam kupić ją maluchowi, który skończył już rok.

Zabawka potrafi nagrywać dźwięki, uczy liczenia i alfabetu, śpiewa i zachęca do tańca, co w przypadku muzykalnego dziecka jest świetną alternatywą, gdy rodzic nie może w danym momencie z nim tańczyć. Wtedy podchodzi do Rockita, który zawsze ma czas i chęci, dopóki baterie ich nie rozłączą ;)

Zaletą są dwa poziomy głośności i miłe dla ucha melodyjki, czego czasem nie da się sprawdzić, kupując zabawki interaktywne online. Polecam!

