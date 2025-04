Dziewczynki po ukończeniu drugiego roku życia uwielbiają odgrywać rolę mamy, dlatego to najlepszy moment na kupno pierwszej lalki. Wybieraj takie, które wyglądają jak niemowlę (na Barbie jeszcze przyjdzie czas). Dobrze, jeśli dołączone są do niej dodatkowe akcesoria - taki zestaw świetnie sprawdzi się jako prezent pod choinkę. Do lalki warto dokupić również drewniany wózek lub łóżeczko.

Oprócz lalki, świetnym pomysłem na prezent dla dwuletniej dziewczynki jest drewniana kuchenka - doskonale sprawdzi się jako prezent zrzutkowy zwłaszcza, że można dokupić do niej całe mnóstwo gadżetów. W naszym zestawieniu znajdziesz również urocze klocki i interaktywny domek.

Klocki Pałac Kopciuszka, Lego Duplo

Klocki mają same zalety - potrafią zająć dziecko na dłuższy czas, a także rozwijają kreatywność i wyobraźnię. Marka Duplo ma w swojej ofercie klocki z disneyowskimi księżniczkami. Największą słabość mamy do Kopciuszka, ale jest jeszcze Bella z Pięknej i Bestii i Rozpunka, syrenka Ariel i Królewna Śnieżka. No i wiadomo, Elsa z Krainy Lodu.

Pierwsza lalka, Berenguer

Większość dziewczynek w tym wieku uwielbia odgrywać rolę mamy. Lalka, która wyglądem przypomina niemowlę to jeden z najlepszych prezentów dla każdej dwulatki.

Warto wybierać takie lalki, które sprzedane są razem z kilkoma niezbędnymi akcesoriami - ubrankiem, butelką, smoczkiem. Gwarantujemy, że stanie się jej ulubioną zabawką.

Wózek drewniany/pchacz, Viga Toys

Do ukochanej lalki warto dokupić wózek. My szczególnie polecamy te drewniane - są trwałe i ekologiczne. Ten na zdjęciu dodatkowo ma antypoślizgowe koła, więc jest bardzo bezpieczny.

Drewniane klocki Kamieniczka, Little Dutch

Klocki marki Litte Dutch wykonane są z wysokiej jakości drewna i bezpiecznych farb. Po ułożeniu tworzą urokliwą kamieniczkę, którą można dowolnie przebudowywać - trzy fasady składają się w sumie z 16 klocków. Pastelowa kolorystyka spodoba się wszystkim dziewczynkom.

Książka „Gospodarstwo Mysi" Lucy Cousins

Jesteśmy fankami serii o małej Mysi. Gospodarstwo to najnowsza część i choć przeznaczona dla dzieci 3+, to spodoba się już dwulatkom. Książka zawiera rozstawianą makietę gospodarstwa, a więc poza czytaniem i oglądaniem obrazków, można bawić się kartonową obórką i figurkami zwierząt.

Drewniana kuchenka Janod

Same o takiej marzyłyśmy! Na polskim rynku jest całe mnóstwo drewnianych kuchenek, które pozwalają poczuć się jak prawdziwy szef kuchni. Ta od marki Janod ma urocze kolory i retro design. Doceniamy, że w zestawie jest kilka dodatkowych gadżetów.

Odkrywczy domek Dumel Discovery

Która z dziewczynek nie lubi bawić się w dom? Ten interaktywny od marki Dumel Discovery zawiera przedmioty codziennego użytku, które wydają realistyczne odgłosy np. dźwięk skrzypiących drzwi, odgłos pracującej pralki czy dźwięk spuszczanej wody w toalecie. Do domku dołączone są 2 figurki, dzięki którym maluchy mogą bawić się w odgrywanie ról.

