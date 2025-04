Prezent dla dwulatka wcale nie musi kosztować majątku. Zarówno w stacjonarnych jak i internetowych sklepach znajdziesz całe mnóstwo zabawek, które zajmą malucha na długie godziny.

Wśród nich szczególnie polecamy drewniane kolejki i pociągi, układanki magnetyczne i puzzle podłogowe, duże pluszowe maskotki i kolorowe klocki. Szukasz idealnego prezentu dla dwulatka? Zobacz nasz przegląd prezentów do 100 złotych.

Klocki Zwierzęta na Farmie, Lego Duplo

Same byśmy chciały się nimi pobawić! Marka Lego Duplo ma w swojej ofercie całe mnóstwo zestawów, które można dowolnie ze sobą łączyć. Większość dzieci kocha zwierzęta, dlatego w naszym zestawieniu wygrał zestaw małego farmera.

Zestaw naczyń bambusowych Rex London

Ukończenie drugiego roku życia to już ostatni moment, aby wyposażyć malucha w jego własny zestaw do samodzielnego jedzenia posiłków. Naczynia bambusowe mają same zalety - są lekkie, nietłukące i dostępne są w niezliczonej ilości wzorów i kolorów.

Puzzle podłogowe MudPuppy

Każde dziecko kocha układać puzzle. Na początek przygody z tego typu zabawkami, najlepiej wybrać te wykonane z grubego, sztywnego kartonu, o dużych wyraźnych rysunkach i kształtach. Nam najbardziej spodobały się zwierzęta w ZOO od marki Mudpuppy.

Seria książek „Rok w..." Emilia Dziubak, Wydawnictwo Nasza Księgarnia

Seria składa się z 6 książek: Rok w lesie, Rok w przedszkolu, Rok w mieście, Rok na targu, Rok w krainie czarów i Rok na wsi. Każda z nich zawiera 12 rozkładówek - wszystkie pięknie ilustrowane i z mnóstwem szczegółów, będą idealne do wspólnego oglądania, wyszukiwania postaci i opowiadania sobie wymyślonych historii.

Drewniana kolejka Eco Toys

Gwarantujemy, że każdy dwulatek pokocha tę drewnianą kolejkę! Nie dość, że ma dołączony sznurek, więc można ją wszędzie za sobą „ciągnąć", to jeszcze pojedyncze elementy można dowolnie komponować. Dodatkowym plusem są urocze kolory i obecność zwierzątek.

Pluszowa zabawka Słoń

Maluch w tym wieku kocha pluszowe zabawki. Tuli się do nich, wszędzie ze sobą nosi i często z nimi śpi. Wybieraj takie, które są nieco większe od standardowych - ten słoń to tylko jedna z propozycji (ma 60 cm). Obiecujemy, że radość dziecka będzie proporcjonalnie rosła do wielkości maskotki.

Interaktywne pianinko Fisher Price

Zabawki interaktywne dają dzieciom mnóstwo frajdy. Większość maluchów ma świetne poczucie rytmu - to doskonały moment na pierwsze pianinko. To od Fisher Price ma dodatkowe opcje - edukacyjne piosenki i odgłosy zwierząt. Posiada też wygodną rączkę, więc można je wszędzie ze sobą zabrać.

Układanka magnetyczna Janod

Magnetyczne puzzle rozwijają wyobraźnię i kreatywność. Pudełko zawiera 30 kolorowych magnesów (części zwierząt) oraz 10 kart, które podpowiadają, co można z nich stworzyć. Do wyboru są w wielu różnych wersjach m.in. postacie dziewczynek i dołączone do niech ubranka, budowanie pojazdów czy ilustracje z czterech pór roku.

