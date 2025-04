Zakup (trafionej) zabawki dla dwulatka to nie lada wyzwanie. O ile przedszkolakom z pewnością spodoba się każdy nowy zestaw klocków czy kolorowanka, o tyle z młodszymi dziećmi jest nieco trudniej.

Jeśli jesteś mamą, zdążyłaś już poznać dziecko i zdarza się, że kupujesz prezenty bez pudła. Ale jeśli tą mamą nie jesteś, to wybór zabawki idealnej dla dwulatka może graniczyć z cudem. Upodobania dzieci są naprawdę bardzo różne - to, co spodobało się dzieciom sąsiada, wcale nie musi spodobać się maluchom z twojej rodziny.

A więc co zajmie dwulatka na dłużej niż kilka minut? Zajrzyj do naszej galerii, w której znajdziesz 20 najciekawszych pomysłów na prezent.

Pluszaki

To moment, w którym dziecko zaczyna doceniać pluszowe maskotki. Będzie je ze sobą nosić, przytulać, wozić w wózku, a może nawet z nimi spać. Znajdziesz je niemal we wszystkich sklepach z zabawkami. Nam szczególnie podobają się te, które mają w sobie coś ze stylu retro. Jedną z marek (i do tego polską!) z najdłuższą tradycją jest marka Bukowski.

Lalki i akcesoria

Tu drogi są dwie - możesz zdecydować się na drewniany domek i kilka niewielkich lalek do kompletu (to świetny pomysł na prezent zrzutkowy) albo jedną dużą lalkę, wyglądającą jak niemowlę. Dziewczynki (ale i chłopcy!) potrafią zajmować się nimi jak prawdziwa mama (lub tata)!

Dobrze, jeśli w zestawie pojawią się drobne akcesoria - smoczek, butelka, dodatkowe ubranko. Gwarantujemy, że stanie się najlepszą przyjaciółką twojego malucha.

Puzzle

Ukończenie drugiego roku życia to idealny moment na pierwsze puzzle! Dopasowywanie elementów, które często dowolnie można ze sobą łączyć rozwija kreatywność i wyobraźnię i, co równie ważne, potrafi zająć dziecko na dobrych kilkanaście minut (a może nawet całą godzinę).

Wybieraj te z dużymi elementami, wyraźnymi rysunkami, najlepiej wykonane z grubego kartonu lub drewniane. Szczególnie polecamy te od marki Djeco i Janod.

Kuchenki i warsztaty

Dzieci uwielbiają naśladować dorosłych! Drewniana kuchenka, stragan z warzywami czy warsztat to idealny prezent dla dwulatka. Pamiętaj, że podział wcale nie musi być oczywisty - znam przynajmniej jedną dziewczynkę, która uwielbia bawić się w mechanika samochodowego, i kilku chłopców, którzy marzą by zostać szefami kuchni.

Taka drewniana zabawka to prezent, który posłuży kilka lat - jest trwały, świetnie wygląda a, dzięki temu, że można do niego dokupować pojedyncze elementy np. talerze, garnki, drewniane owoce i warzywa, nie zostanie odstawione w kąt.

Jeździki, pchacze i skoczki

Dziecko, które nie tak dawno nauczyło się chodzić, nadal jest tym faktem zafascynowane. Wszystkie zabawki związane z motoryką to strzał w 10.

To świetny moment na kupno pierwszego rowerku - oczywiście takiego biegowego. Jeśli maluch jest bardzo aktywny i żywy z pewnością ucieszy go nadmuchiwany skoczek, na którym będzie mógł szaleć do woli. Jeśli zdecydujesz się na zabawkę typu pchacz, polecamy te drewniane, które mogą jednocześnie być wózkiem dla lalek, albo taczką na drewniane klocki.

