Wśród zainteresowań dwuletnich chłopców królują samochody i klocki. Ale nie zawsze i nie tylko. Maluch z pewnością ucieszy się z namiotu, który stanie się jego „bazą", suchego basenu z kulkami (co za luksus!), rowerka biegowego czy gry zręcznościowej.

Starałyśmy się wybrać 8 uniwersalnych zabawek, które sprawdzą się pod choinką. Wszystkie w różnych kategoriach cenowych - od około 60 do 300 złotych.

Drewniana laweta z 4 samochodami, Janod

Samochody, stacje benzynowe, straże pożarne - to najczęściej wybierane prezenty dla chłopca. A co powiesz na drewnianą lawetę z czterema samochodami od francuskiej marki Janod? Zestaw stanowi samodzielną zabawkę, ale może być też jednym z zestawów dużego kompletu Story Box.

Namiot dziecięcy, Djeco

Pamiętasz czasy, w których budowało się swoją bazę? Od tamtej pory minęło kilkanaście lat i teraz dzieci mają o wiele łatwiej i ciekawiej - nie muszą robić jej z połowy mebli z domu i koców. Wiele marek ma w swojej ofercie pięknie zdobione, kolorowe namioty, idealne do całodziennych zabaw. Polecamy je nie tylko chłopcom!

Mata Miasto Turbo Touch, Chicco



Mata to idealne miejsce do zabawy. Szczególnie jeśli jest interaktywna! Tą od marki Chicco dziecko może się bawić w jednym z dwóch zaprogramowanych trybów: pierwsza pozwala na swobodną zabawę i dowolną kolejność odwiedzanych punktów na trasie, druga zachęca do rozpoznawania charakterystycznych dźwięków. Do maty dołączone jest jedno auto.

Rowerek biegowy Lionelo

To kolejna drewniana zabawka w naszym zestawieniu - mamy do nich słabość. Aktywny dwulatek z pewnością zakocha się w tym rowerku biegowym od pierwszego wejrzenia. Poza tym, że to świetna forma rozrywki, to dodatkowo rozwija zmysł równowagi, koordynację ruchową i umiejętność koncentracji, jednocześnie wzmacniając mięśnie.

Drewniane rybki - wędkowanie, Djeco

Grę zręcznościową, która polega na łowieniu ryb na wędkę z magnesem zna z dzieciństwa każda z nas. Zabawa doczekała się drewnianej, pięknie ilustrowanej wersji - pudełko zawiera 12 drewnianych rybek i 2 wędki. Kto złowi więcej?

Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - granatowa (widoczna na zdjęciu) i zielona.

Suchy basen z kulkami

Posiadanie własnego basenu z kulkami to nie lada luksus i z pewnością ucieszy każdego malucha (nie tylko chłopca). Do wyboru są różne wzory, wielkości i kolory. Ceny też są bardzo różne - od 120 do nawet 400 złotych.

Warsztat drewniany, Ecotoys

Drewniany warsztat to marzenie każdego chłopca (bez względu na wiek). Ten od marki Ecotoys, ma wiele ciekawych funkcji i udogodnień - półkę na śruby, otwory, do których można przykręcać śruby i deseczki, imadło oraz miarkę przymocowaną do stołu.

Klocki Czas na naukę, Mega Bloks

Ogromny zestaw kolorowych klocków zachwyci każdego malucha. Podczas zabawy dziecko nie tylko rozwija wyobraźnię, ale także uczy się kolorów, cyferek i kształtów. Klocki Mega Bloks doczekały się wielu wersji, które można dowolnie ze sobą łączyć.

