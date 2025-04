Uważna obserwacja zachowania i wyglądu swojego dziecka to podstawa do tego, by zauważyć jakiekolwiek nieprawidłowości w jego rozwoju.

Podstawą jest waga i wzrost – są to określone parametry dla każdego wieku, różniące się nieznacznie między dziewczynkami i chłopcami.

Zobacz, ile powinno ważyć i mierzyć twoje dziecko w kolejnych latach po ukończeniu 1 roku życia!

Prawidłowy wzrost i masa ciała dziecka powyżej 1 roku życia

Dwuletnie dziecko waży mniej więcej 10-16 kilogramów i mierzy 81-94 cm wzrostu. Chłopcy zwykle są nieco ciężsi i wyżsi od swoich rówieśniczek, jednak nie są to różnice bardzo duże.

Rok później dzieci przybierają na masie około 2 kilogramów i osiągają zwykle około metra wzrostu. Prawidłowa waga dla czterolatków to zakres pomiędzy 13-22 kilogramy, przy wzroście wahającym się między 96-113 cm.

Siedmioletnie dzieci mogą ważyć już ponad 30 kilogramów i mierzyć nawet 135 cm wzrostu. Dziesięciolatki przypominają już małych- dorosłych: z wagą nawet do 50 kg i wzrostem około 150 cm!

Piętnastolatkowie mogą ważyć od 42 -80 kg, ze wzrostem 152- 186 cm!

Prawidłowy wzrost i masa dziecka w pierwszym roku życia

Ile powinno ważyć 9- cio letnie dziecko?