22 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi i tego dnia warto postawić na edukacyjne zabawy plastyczne, nawiązujące do dbania o planetę. Przydadzą się kredki, farby, plastelina, kolorowy papier czy... liście.

Z okazji Dnia Ziemi warto zadbać w wyjątkowym wymiarze o otoczenie. Możecie to zrobić wspólnie z maluchami poprzez wspominanie ciekawostek na temat Dnia Ziemi czy przybliżanie tematu dbania o planetę. Jednak skupienie uwagi kilkulatka wymaga atrakcyjnej oprawy: włączając do rozmowy o hasłach na Dzień Ziemi akcesoria i gadżety plastyczne, można stworzyć piękne prace na Dzień Ziemi.

Jeśli chcesz z maluchem uczcić Dzień Ziemi, warto przygotować plakat związany właśnie z Ziemią. Wystarczy wyciąć z kartonu lub grubszego papieru kształt koła, a następnie udekorować go, aby przypominał kulę ziemską. Może zawierać wszelkie odcienie niebieskości, ale pamiętajcie też o lądach - kontynenty niech będą zielone.

Ziemia nie musi mieć wcale kształtu koła. Dowolnie bawcie się kształtem, tworząc np. plakat w kształcie serca. Kulę ziemską możesz zrobić także z plasteliny, a jeśli chcesz zapewnić maluchom jeszcze więcej zabawy, zrób z nim domową piankolinę lub ciastolinę typu Play-Doh.

fot. Dzień Ziemi plakat/Adobe Stock, Elena

Dzieci z pewnością zaangażują się w prace plastyczne związane z wycinaniem, kolorowaniem i to koniecznie w wielkim formacie. Im większa praca plastyczna, tym lepiej. Wykorzystajcie więc kolorowe kredki, farbki i pastele.

Jeśli dziecko nie jest wprawione w ruchach pędzlem na tyle, by kula ziemska wyglądała satysfakcjonująco, warto pokusić się o wykonanie konturów i pokolorowanie jej kredkami akwarelowymi, które rozciera się pędzlem z wodą - efekt końcowy jest nie do podrobienia. Sprawdzą się też farby w sztyfcie.

fot. Plakat na Dzień Ziemi/Adobe Stock, Inna

Jak dbać o środowisko? Z uczniakiem możesz przeprowadzić już całkiem poważne rozmowy na temat Dnia Ziemi. Warto także przekuć naukę w zabawę i przygotować np. pracę plastyczną, która nawiązuje do idei sortowania śmieci. Przydadzą się do tego kolorowe kartki papieru, markery lub flamastry oraz dowolne elementy dekoracyjne.

Praca plastyczna przygotowana na Dzień Ziemi może być też czymś, co sprawdzi się w domu: poproś dziecko, by namalowało np. etykiety do koszy do sortowania, które macie w domu, co ułatwi segregację odpadów. Włączenie dziecka do domowych spraw i obowiązków, będzie owocować w przyszłości zaangażowaniem w sprawy globalne i lokalne. Takie etykiety możesz zalaminować i przykleić klejem na gorąco.

fot. Dzień Ziemi pomysły/Adobe Stock, lithiumphoto

Idąc tropem recyklingu i związanych z nim prac na Dzień Ziemi, zadaniem dla dzieci może być także znalezienie przedmiotów, które na pozór są już niepotrzebne i nie nadają się do ponownego wykorzystania. Może to być tekturowa rolka (koniecznie zobacz, co możesz zrobić z rolki po papierze toaletowym), sterta gazet, którą wykorzystasz do zrobienia dekoracyjnej miski z gazet DIY czy pudełko, które po rozłożeniu może zastąpić papier do kolorowania.

fot. Dzień Ziemi praca plastyczna/Adobe Stock, nadezhda

Pracą na Dzień Ziemi może być wszelka aktywność artystyczna związana z roślinami - warto utrwalić sobie nazwy i wygląd np. ziół, roślin leczniczych, kwiatów czy liści drzew. Wówczas kartka papieru, ołówek wystarczą.

Aby jednak pójść krok dalej, warto zachęcić kilkulatka do wspólnych prac domowych, w ogrodzie czy na balkonie - sadzenia, przesadzania, mycia liści kwiatów domowych czy odchwaszczania.

Ciekawym pomysłem jest też zrobienie wspólnie etykiet do ziół - znaczników z nazwami DIY. 22 kwietnia to też dobry pretekst do stworzenia autorskiego zielnika. Dzieci uwielbiają takie prace.

fot. Dzień Ziemi praca plastyczna z liści/Adobe Stock, ElenaEmiliya

Maluchom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z artystycznym wyrażaniem, zaproponuj prace plastyczne na Dzień Ziemi związane z ugniataniem i lepieniem do niebieskiej kartki np. kontynentów w kolorze zielonym lub pustyń w kolorze żółtym. Warto stworzyć pracę w wersji 3D - na gotowej (choć płaskiej) kuli ziemskiej umieśćcie zwierzęta, drzewka, postacie lub cokolwiek, co kojarzy się maluchowi z domem, czyli de facto - planetą Ziemią.

fot. Praca plastyczna na Dzień Ziemi/Adobe Stock, ElenaEmiliya

Jeśli masz pod ręką skrawki kartonu, które nie posłużą już ani podkładka ani tło do malowania, wytnijcie z nich postacie i umieścicie na narysowanej i pokolorowanej planecie. Możecie też wyciąć kontynenty, kształty kwiatów czy zwierząt i na dużej planszy stworzyć niebanalny kolarz.

Może znajdzie się też stara gazeta, na której będzie piękny widok zachodzącego słońca albo zeszyt z naklejkami zwierząt i roślin, który już dawno został ukończony i teraz może posłużyć jako wycinanka?

PS. Taki album z ulubionymi zwierzętami i opisami, możecie stworzyć samodzielnie i ozdabiać na różne sposoby - wystarczy zwykły zeszyt, klej, nożyczki i obrazki lub naklejki. Możecie także po prostu wspólnie pomalować karton, aby przypominał kulę ziemską. To genialna zabawa dla maluchów, a przy tym odrobina edukacji!

fot. Dzień Ziemi plakat z kartonu/Adobe Stock, Halfpoint

Jak często odkręcasz nakrętki od butelek? Możesz oddać je na rzecz zbiórki (znajdź taką w okolicy) lub wykonać z dzieckiem interesującą pracę plastyczną w myśl idei recyklingu. Do wykonania takiego dzieła potrzebujecie kleju na gorąco.

Taka praca jest idealnym sposobem na spędzenie Dnia Ziemi w przedszkolu czy szkole. Dodatkowo po wykonaniu pięknych plakatów można przekazać je do fundacji zbierającej nakrętki na cele charytatywne.

fot. Pomysły na Dzień Ziemi/Adobe Stock, Marija

Świat nie jest stworzony z plastiku, ale niestety jesteśmy o krok od kataklizmu: tony śmieci pokrywają powierzchnie lądów i oceanów. Warto uświadomić maluchy i zwrócić uwagę na ten problem poprzez stworzenie pracy na Dzień Ziemi z plastikowych foliówek, po które często bezrefleksyjnie sięgamy w sklepach.

Takie prace można wykorzystać jako kampanie ekologiczne i w ten sposób zwiększyć świadomość społeczeństwa na problem nadmiernej produkcji i gromadzenia plastiku.

fot. Pomysły na dzień ziemi w szkole/Adobe Stock, zakalinka

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 15.04.2021.

