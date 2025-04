Przygotowywanie prac plastycznych związanych z latem to okazja, aby maksymalnie dać się ponieść wyobraźni. Razem ze swoim maluchem możecie wykorzystać kolorowe kartki, bibułę, a także to, co kojarzy się wam ze słonecznymi miesiącami - piasek, muszelki znad morza czy kamyki znalezione na górskim szlaku. Ogranicza was tylko wyobraźnia - zobacz pomysły na prace plastyczne z okazji lata.

Jeśli chodzi o prace plastyczne na lato, plaża i zachód słońca nad morzem przychodzą do głowy jako pierwsze. Są też dość łatwe do wykonania. Wystarczy połączyć ze sobą kilka kolorów. W przypadku zachodu słońca będzie to niebieski, różowy i żółty, a w przypadku plaży - niebieski, pomarańczowy i odrobina bieli. To bardzo prosta praca do przygotowania nawet przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Aby stworzyć coś kreatywnego na lato, wykorzystaj różnorodne tekstury i mieszaj ze sobą wiele technik. Wielowymiarowy zachód słońca czy plażę stworzysz poprzez wycinanie konkretnych elementów z grubych kawałków bristolu lub falistej tektury. W ten sposób powstanie coś nieoczywistego, lekko w duchy Picasso, a jednocześnie łatwego do wykonania.

Możesz także zmieszać ze sobą kolory farb (najlepiej sprawdzą się do tego akwarele) i nanieść je na gruby papier lub specjalny blok do pracy wodnymi produktami.

fot. Praca plastyczna na lato: zachód słońca na plaży/Pinterest

Kreatywną pracę plastyczną z wykorzystaniem plaży stworzysz przy pomocy... prawdziwego piasku. Wystarczy, że na pokryty brązową lub pomarańczową farbą fragment obrazka nałożysz odrobinę kleju, a następnie obficie posypiesz pracę piaskiem. Po kilku minutach strzep lub zdmuchnij nadmiar piasku i gotowe!

fot. Praca plastyczna na lato: plaża/Pinterest

Możesz także przygotować prosty rysunek czy malunek plaży, a następnie odbić na nim ślady swoich stóp. Tak powstanie kreatywna praca, przywołująca na myśl letnie spacery po piasku.

Rekin jest prosty do narysowania czy wyklejenia, ale dużo bardziej efektowny, jeśli przygotujesz z niego pracę 3D. Wystarczy, że wytniesz z grubego papieru poszczególne elementy, a następnie przykleisz je przy pomocy wypukłych gąbek dwustronnych albo gumy montażowej typu patafix.

fot. Rekin wycinany z papieru/Pinterest

Jeszcze lepszy efekt uzyskasz, jeśli na samym "dnie" pracy umieścisz zdjęcie, a następnie wytniesz części rekina tak, aby znajdowało się ono finalnie w jego paszczy, otoczone ostrymi zębami. Taka praca na pewno nie przejdzie bez echa w szkole czy przedszkolu! Dodatkowo tak przygotowany rekin sprawdzi się idealnie jako praca z okazji Dnia Ziemi.

Muszelki możesz przygotować z grubej, falowanej tekturki lub zebrać podczas wycieczki nad morze i ozdobić. Dokładnie oczyść ją wcześniej i wysusz, a następnie możesz:

pomalować ją farbami,

wykleić kawałkami papieru,

posmarować klejem i obsypać brokatem, koralikami, etc.

ozdobić farbkami akwarelowymi, tworząc ciekawy efekt,

wykleić kawałkami bibuły zwiniętymi w kulkę.

fot. Dekoracje z muszelek/Pinterest

Jeśli chcesz stworzyć muszelki własnoręcznie, użyj do tego grubego bristolu lub tektury, a następnie wytnij w kształt trójkąta z obłą podstawą i zwiń w harmonijkę, tworząc wachlarz. Całość lekko rozprostuj i udekoruj jak tylko podpowiada ci wyobraźnia.

Gotowe muszelki możesz zawiesić na sznurku, tworząc długą dekorację. Świetnie będą wyglądać także w towarzystwie lampek solarnych w letnich kolorach.

Praca plastyczna na lato nie może obejść się bez morskiego akcentu. Możesz przygotować wypukłe ryby z papieru i kolorowej bibuły albo postawić na inne ciekawe morskie stwory, np. ośmiornice.

fot. Praca plastyczna na lato: ośmiornice/Pinterest

Ich wykonanie jest bardzo proste: Najpierw wytnij "głowę ośmiornicy" z papieru i ozdób ją kolorowymi kredkami, farbami czy wyklejankami. Następnie przygotuj macki, tworząc klasyczny świąteczny łańcuch na choinkę z papieru.

W podobny sposób możesz wykonać morskie ryby, które następnie połączysz ze sobą sznurkiem i zawiesisz w ogrodzie. Na tle letniego nieba, poruszane wiatrem, będą wyglądały jakby płynęły w prawdziwym oceanie!

fot. Praca plastyczna na lato: ryby w oceanie/Adobe Stock, Angelina Zinovieva

Jeśli chcesz przygotować coś z dziećmi na szybko (albo zająć ich czymś na kilka chwil), wystarczy, że zaproponujesz im coś nieoczywistego, np. stworzenie letnich, owocowych lodów przy pomocy kawałków gąbki do naczyń. To doskonały pomysł na kreatywną zabawę.

Najpierw trzeba narysować rożek - przy pomocy farby namaluj trójkąt, a następnie patyczkiem lub wykałaczką zrób "wyżłobienia", tworząc strukturę wafelka. Następnie kawałki gąbki mocz w kolorowych farbach (możesz też wymieszać ją lekko z wodą) i odbijaj na papierze - w ten sposób powstaną lodowe gałki.

fot. Praca plastyczna: lody/Pinterest

Innym pomysłem na szybką letnią pracę plastyczną jest szybki zachód słońca stworzony dokładnie tą samą metodą. Użycie gąbek sprawi, że kolory będą płynnie przez siebie przechodziły. Na tak przygotowanym tle możesz namalować czarną palmę - wtedy stworzysz piękną, efektowną, a przede wszystkim szybką pracę. Przygotowanie takiego dzieła na pewno sprawi maluchom mnóstwo radości.

