Poznajemy swoje ciało - zabawa dla dziecka

Najpierw będziesz musiała zaopatrzyć się w brystol w dużym formacie, np. A2 i w coś kolorowego do rysowania (flamastry albo kredki). Powiedz dziecku, aby położyło się na papierze i obrysuj jego kontury. Następnie wypełnijcie razem środek. Narysujcie oczy, usta, paznokcie, serce.

Ciekawą alternatywą jest wyklejanie obrysowanego człowieka, po wcześniejszym wycięciu potrzebnych części ciała z gazet lub ulotek reklamowych. Na taką okazję można również wykonać wydruk komputerowy, aby wszystko wyglądało nieco naturalniej, poza tym w najprostszych programach można ustalić wielkość obrazu. Na koniec wszystkie szczegóły można podpisać i powiesić na ścianie w pokoju malucha.

W przypadku starszych dzieci, można wziąć atlas anatomiczny, położyć na podłodze tuż obok konturu ciała i wypełniać środek nieco szczegółowiej, wzbogacając ciało o organy wewnętrzne. Z pewnością będzie to ciekawa i efektywna lekcja biologii!

Uczymy się cierpliwości - zabawa dla dziecka

Chyba każdy wie, czym jest i jak wygląda sztuka origami. Pochodzi z Chin, a rozwinęła się w Japonii. Poprzez zginanie kartek są tworzone przestrzenne figury, rośliny, zwierzęta i wiele innych.

Zasady są proste:

zaczynamy od kwadratowej kartki papieru (ważne, aby wszystkie boki były równe, w innym przypadku owoc naszej pracy może być marny)

w momencie, kiedy rozpoczynamy pracę nie możemy korzystać z nożyczek

w żadnym przypadku nie wolno stosować kleju

nie ozdabiamy kartki (wydaje mi się, że w przypadku dziecka można odstąpić od tej reguły, nie odmawiajmy mu przyjemności z dorysowywania oczu, czy wąsów)

Origami to trudna sztuka, wymaga precyzji i cierpliwości. Dzieci szybko się denerwują, ale nie pozwól mu się poddać. Owoc ciężkiej pracy z pewnością pozytywnie zaskoczy, ucieszy i zachęci do dalszej pracy. Zrobienie całego ZOO, może być nie lada wyzwaniem! Jeżeli nie wiesz jak robi się papierowe figurki, wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce internetowej i wyskoczy Ci całe mnóstwo stron z opisami i filmami instruktażowymi. Zawsze możesz kupić, lub wypożyczyć podręcznik do nauki origami.

Na rynku wydawniczym ukazują się specjalne pozycje dla dzieci, z odpowiednim poziomem trudności.

Pobudzamy wyobraźnie - zabawa dla dziecka

Puść dziecku jakąś muzykę, nieważne jaką, możesz ją dobrać wedle własnego uznania. Jeżeli polubi tę zabawę to będziesz sama konstruowała listę przebojów, od Arki Noego po Mozarta. Powiedz, maluchowi, żeby zamknął oczy i się odprężył, a potem niech pod wpływem muzyki rysuje, wszystko co mu przychodzi do głowy. Ma to na celu pobudzenie wyobraźni, ponadto w momencie, kiedy dziecko będzie miało jakiś problem, bez trudu wywnioskujesz to po ciemnych esach floresach.

Inna zabawa pobudzająca kreatywne myślenie to dorysowywanie.

To idealna zabawa, dla większej liczby dzieci, rodzeństwa, czy kolegów. Każde z nich rysuje jakiś obrazek, kiedy skończą zginają swoje rysunki na pół, tak aby widoczna była tylko połowa pracy i wymieniają się nimi. Pod spód kładzie się czystą kartkę i za zadanie przyjmuje się dorysowanie połowy obrazka, tak by obie części pomimo innego autora tworzyły spójną całość.

Takich mini zabaw jest bardzo dużo, podałam tylko kilka, które można wykorzystać. Można też pobudzić swoje myślenie i zaproponować dziecku rozrywki własnego autorstwa. Powodzenia i udanej zabawy!