Lato to czas podróży i odkrywania nowych miejsc. Właśnie z myślą o małych odkrywcach i podróżnikach powstała kolekcja Lato 2018, zachwycająca swoim wakacyjnym charakterem oraz wygodnymi krojami, które sprawdzą się podczas letnich wypraw. Podczas tworzenia kolekcji projektanci postawili na wygodę. Komfort noszenia ubrań podczas odkrywania świata przez najmłodszych jest przecież najważniejszy!

Kolekcja dla dziewczynek na lato

Dziewczynkom proponujemy kolekcję, w której odnajdą neonowe barwy dające energetyczny zastrzyk, a także wyciszające pastele. Charakterystycznymi detalami pojawiającymi się w całej kolekcji są elementy stylu boho: pompony, frędzle, kolorowe plecione sznurki oraz aplikacje imitujące naszyjniki. Ciekawe, a zarazem proste rozwiązania konstrukcyjne nadają nowoczesnego charakteru całej kolekcji. Nadruki na ubraniach przedstawiające flamingi, papugi oraz tropikalne plaże, idealnie wpisują się w wakacyjny klimat. Interesującym motywem pojawiającym się w kolekcji dziewczęcej jest motyw dżungli, ukazany poprzez zabawne nadruki roślinne oraz zwierzęce.

Pastelowe sukienki z kolekcji Travelicious to idealny wybór dla dziewczynek, które chcą poczuć powiew lata. Ta linia inspirowana jest podróżami, ciekawością świata i poznawaniem nowych kultur. Kolorystyka bazuje na pastelowych kolorach – przełamana została mocniejszym różem oraz odrobiną fioletu. Mocnymi akcentami kolekcji są wakacyjne hafty i nadruki, imitacje naszyjników oraz letnie sukienki w paski. Wśród pozostałych sukienek są też takie, które zawierają elementy stylu boho np. frędzelki, pomponiki, wzorzyste printy czy biały haft. Stylizacje przywodzą na myśl wakacyjne wyjazdy, czego przykładem są kroje luźne, wygodne i komfortowe.

W tym sezonie bluzki dziewczęce to przede wszystkim odcienie bieli i pastelowe nadruki ze zwierzątkami, na przykład kolorową papugą czy uroczym kotkiem. Ubrania zostały wykonane z cienkiej bawełny przepuszczającej powietrze. Dzięki temu każda lubiąca sport dziewczynka będzie się czuła modnie i komfortowo. Dopełnieniem stylizacji są pastelowe szorty, które w zestawieniu z przezroczystymi klapkami lub wsuwanymi trampkami, sprawią, że każda mała modnisia z pewnością będzie wyróżniać się w wakacyjnym tłumie!

A gdy chcemy założyć coś innego niż szorty? Alternatywą może być rozkloszowana spódniczka w kolorze jasnego różu z lekko zwierzęcym motywem. Idealnie komponuje się z tropikalną bluzką w kolorze pomarańczy, z nadrukiem w kształcie tygrysa. Oprócz tego hitem tegorocznego letniego sezonu wciąż są torebki z motywem egzotycznych owoców, które królowały również w poprzednim roku. Tym razem obok popularnego już arbuza i ananasa znajdziemy także grejpfruta, który idealnie komponuje się z pastelową kolekcją. A, gdy zrobi się chłodniej, możemy zdecydować się na różową bluzę z kapturem i pasujące do niej mazane leginsy.

Kolekcja dla chłopców na lato

W kolekcji dla chłopców króluje motyw inspirowany surfingiem i życiem na fali. Wygodny t-shirt, koszula w kratę i jeansowe przetarte spodenki tworzą modny surferski look, który przypadnie do gustu każdemu małemu odkrywcy. Pojawiają się w niej zarówno mocne kolory nadające świeżości, takie jak żółty, zielony czy limonowy, jak i klasyczne marynistyczne: biel i granat. Kolekcja jest przepełniona radością i słońcem, emanującymi z żartobliwych grafik z morskimi zwierzętami, łódek czy śmiesznych napisów. W takich stylizacjach nie tylko plażowe szaleństwa, ale także lato w mieście będą czystą przyjemnością!

Chłopięca kolekcja od razu kojarzona jest z wakacjami, co przejawia się nie tylko w jasnej kolorystyce, ale i luźnym kroju. Inspiracja widoczna jest również w nadrukach, które kojarzą się z letnimi sportami, relaksem czy beztroskim wypadem na lody. W upalne dni można założyć zielone szorty, do których pasuje błękitny t-shirt z okularowym printem i czapka w egzotyczne liście. W takiej stylizacji każdy chłopiec będzie czuł się swobodnie, a rodzice zyskają pewność, że ich pociecha ubrana jest adekwatnie do pogody.

Większość kolorowych ubranek z modnymi nadrukami pasuje do jeansu, dlatego w najnowszej kolekcji 5.10.15. nie może oczywiście zabraknąć jeansowych krótkich spodenek, w sam raz na ciepłe dni. Dopełnieniem zestawu może być biały t-shirt z morskim nadrukiem oraz szara bluza dla chłopca lub biała bluzka z obrazkiem w postaci etnicznych sandałów, w sam raz dla dziewczynki. Tego typu ożywcze kreacje to propozycja dla dzieci, które lubią niesztampowe wzory na swoich ubraniach.

Lody, lody dla ochłody... Każde gorące lato od razu przywodzi na myśl porcję waniliowych lub owocowych lodów. A gdyby tak połączyć ten motyw z najnowszą kolekcją odzieżową 5.10.15.? Powstanie kolorowy zestaw t-shirtów, spodni i sukienek, które zachwycą swym wakacyjnym charakterem! Ubranka są tak zaprojektowane, że sprawdzą się zarówno w miejskiej dżungli, jak i w czasie pobytu poza miastem. Oprócz tradycyjnych pasteli, dominują odcienie zieleni i pomarańczy. Każdy mały podróżnik będzie zachwycony możliwością noszenia bluzki z rysunkiem przedstawiającym aparat fotograficzny, a małym modnisiom z pewnością spodoba się jeansowa sukienka lub czapka z daszkiem w kolorze jasnego różu.

Planując wakacyjny wyjazd często wybieramy pobyt nad brzegiem morza lub jeziora. Wówczas musimy zadbać nie tylko o zwykłą garderobę, ale także o strój kąpielowy dla dziecka. Dla dziewczynki idealne będą jednoczęściowe stroje kąpielowe wykonane z szybkoschnącego materiału – na przykład różowy kostium z uroczym zwierzątkiem i napisem "little dreams" lub kostium w kolorze intensywnego różu. Chłopcom zaś z pewnością przypadną do gustu limonkowe bokserki oraz koszulka osłaniająca ramiona. Nie zapominajmy również o stylowej czapce chroniącej przed promieniami słonecznymi. W takim zestawieniu każda dziewczynka czy chłopiec będą się czuć komfortowo i elegancko nawet podczas najgorętszych upałów!

