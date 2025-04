Małe dziecko to nie mały dorosły

Przy komponowaniu jadłospisu juniora należy pamiętać, że jego dieta, mimo wielu urozmaiceń, nadal powinna się różnić od menu starszych domowników. Jest to spowodowane m.in. tym, że układ pokarmowy malucha pełną sprawność osiągnie dopiero około 5.-7. roku życia. Ponadto, okres po 1. urodzinach to dla dziecka czas zdobywania nowych doświadczeń oraz nauka kolejnych umiejętności. W 2. roku życia junior coraz sprawniej zaczyna chodzić czy wyraźniej mówić. To dlatego młody organizm potrzebuje nawet do 6 razy więcej niektórych składników odżywczych niż dorosły.

Różnorodność to podstawa

Jadłospis juniora po 1. roku życia powinien być dobrze zbilansowany pod względem ilości energii i wszystkich składników odżywczych oraz urozmaicony , czyli pełen różnorodnych produktów. Prawidłowa dieta w okresie 1000 pierwszych dni życia jest istotna dla prawidłowego rozwoju młodego organizmu i kształtowania nawyków żywieniowych, które będą powielane przez dziecko w kolejnych latach. Istotne elementy codziennej diety roczniaka to:

produkty białkowe – mleko i przetwory mleczne – które dostarczają białko oraz łatwo przyswajalny wapń, niezbędny dla budowy mocnych kości i ząbków, a także dla harmonijnego przebiegu procesów metabolicznych;

– które dostarczają białko oraz łatwo przyswajalny wapń, niezbędny dla budowy mocnych kości i ząbków, a także dla harmonijnego przebiegu procesów metabolicznych; produkty białkowe – mięso, drób, ryby, jaja – są ważnym źródłem białka, witaminy B i żelaza;

– są ważnym źródłem białka, witaminy B i żelaza; tłuszcze – są źródłem energii, która jest kluczowa w okresie intensywnego rozwoju i wzrastania. Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe są niezbędne dla rozwoju m.in. układu nerwowego;

– są źródłem energii, która jest kluczowa w okresie intensywnego rozwoju i wzrastania. Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe są niezbędne dla rozwoju m.in. układu nerwowego; produkty zbożowe – dostarczają węglowodany złożone, głównie skrobię, błonnik, witaminy z grupy B oraz składniki mineralne – w dużej mierze fosfor, wapń i magnez;

– dostarczają węglowodany złożone, głównie skrobię, błonnik, witaminy z grupy B oraz składniki mineralne – w dużej mierze fosfor, wapń i magnez; owoce – bogate m.in. w witaminy i składniki mineralne – składniki, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie organizmu dziecka;

– składniki, które korzystnie wpływają na funkcjonowanie organizmu dziecka; warzywa – wraz z nimi dziecku dostarczana jest witamina C, beta karoten i witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, np.: potas, magnez i wapń;

– wraz z nimi dziecku dostarczana jest witamina C, beta karoten i witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, np.: potas, magnez i wapń; woda – według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia dziecko między 1. a 3. rokiem życia powinno otrzymywać 1300 ml wody dziennie.

Mleko nadal jest ważne

Podstawą diety rocznego dziecka wciąż powinno być mleko i jego przetwory. Junior w wieku 1-3 lata powinien otrzymywać 4-5 posiłków w ciągu dnia. Zgodnie z opracowanym przez Instytut Matki i Dziecka modelowym talerzem żywieniowym w codziennym menu powinny się znaleźć 3 porcje mleka (w tym mleka modyfikowanego) i produktów mlecznych.

Małe dziecko ma wielkie potrzeby

Junior potrzebuje aż 6 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej żelaza oraz wapnia niż dorosły [2]. A jak tyle ważnych składników zmieścić w tak niewielkim brzuszku? W odpowiedzi na wielkie potrzeby dzieci po 1. roku życia powstało Bebiko Junior 3 NutriFlor+ – mleko modyfikowane, które zawiera m.in. witaminę D i wapń dla mocnych kości, aby dziecko mogło pewnie stawiać pierwsze kroki, żelazo i jod dla nowych umiejętności poznawczych, witaminę A i C dla odporności oraz kwas alfa-linolenowy z grupy omega 3 dla prawidłowego rozwoju mózgu[3].

Czy wiesz, że…

… już dwa kubki tego mleka [4] dziennie pomagają uzupełnić dietę rocznego dziecka w składniki ważne dla jego prawidłowego rozwoju? Dostarczają juniorowi:

70% zalecanego dziennego zapotrzebowania na wapń i żelazo,

80% zalecanego dziennego zapotrzebowania na witaminę D,

90% zalecanego dziennego zapotrzebowania na jod.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

[2] W przeliczeniu na kg masy ciała, zgodnie z: Normy żywienia dla populacji Polski, pod red. M. Jarosz, IZZ, Warszawa 2017.

[3] Bebiko Junior 3 NutriFlor+, jak wszystkie inne mleka modyfikowane dla małych dzieci po 12. miesiącu życia na rynku polskim, zawiera wapń, żelazo, jod oraz witaminy C i D.

[4] Bebiko Junior 3 NutriFlor+, jak wszystkie inne mleka modyfikowane dla małych dzieci po 12. miesiącu życia na rynku polskim, zawiera wapń, żelazo, jod oraz witaminę D.

