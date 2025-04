Macierzyństwo to wyjątkowy okres w życiu kobiety, który równocześnie stanowi dla niej duże wyzwanie. Decyzja o zostaniu matką zawsze wiąże się ze zmianami zarówno w zakresie psychicznym, jak i fizycznym. Odnalezienie się w nowej roli, przeformułowanie relacji partnerskiej, uwzględnianie potrzeb dziecka przy jednoczesnym respektowaniu własnych granic i potrzeb wymaga wysiłku ze strony kobiety oraz wsparcia i akceptacji najbliższego otoczenia. Jaki jest zatem obraz zaradnej, współczesnej matki w wielkim mieście? Odpowiedzi na to pytanie udziela ekspert współpracujący z bebiprogram.pl, psycholog i psychoterapeuta Katarzyna Wesołowicz.

Reklama

Jaka jest współczesna mama?

Wydaje się, że współcześnie rola matki podlega ważnym przemianom związanym z przekształcającym się obrazem kobiety w społeczeństwie. Skutkiem wspomnianych zmian jest możliwość podejmowania bardziej elastycznych wyborów na różnych etapach życia, dotyczących zarówno kierunku wykształcenia, kariery zawodowej, jak i decyzji o macierzyństwie czy wybraniu odpowiedniego momentu powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Odkrywanie roli mamy na nowo

Kobiety coraz rzadziej wpisują się w utarte stereotypy płciowe. Mogą realizować potrzeby, z których wcześniejsze pokolenia matek musiały rezygnować. Są coraz lepiej wykształcone i podejmują satysfakcjonującą karierę zawodową, która stanowi ważny element ich tożsamości. Mają swoje aspiracje oraz pasje, z których nie chcą całkowicie rezygnować, decydując się na posiadanie dziecka. Eksperci mówią o świadomym macierzyństwie opartym na uważności, uwzględnianiu potrzeb dziecka na każdym etapie rozwoju i adekwatnym odpowiadaniu na nie przy jednoczesnym dbaniu o siebie i realizację własnych potrzeb. Współczesne kobiety dbając o dobro dziecka, uczą się stawiać bezpieczne granice i uwzględniać swoje cele – na czym zyskują i matki, i ich dzieci – w myśl zasady, że spełniona matka to szczęśliwe dziecko.

Wsparcie to podstawa!

W dzisiejszych czasach macierzyństwo nie musi wiązać się z rezygnacją z kariery zawodowej czy przedłużającą się przerwą na rynku pracy. Równocześnie powrót do pracy nie oznacza zaniedbania potrzeb dziecka. Po najważniejszych 6 miesiącach karmienia dziecka piersią kobiety mogą kontynuować karmienie naturalne i łączyć je z pracą zawodową bądź mogą zdecydować o zmianie sposobu karmienia. Aby mieć pewność, że podejmują najlepszą decyzję w sprawie prawidłowego wspierania rozwoju młodego organizmu, korzystają z konsultacji z ekspertami w tym zakresie: lekarzem pediatrą i położną. Rozmowa ze specjalistą pozwala rozwiać wątpliwości, które pojawiają się przy tak ważnej decyzji, a fachowe wsparcie oraz doświadczenie położnej może pomóc wspólnie przejść okres zmiany sposobu karmienia dziecka. Czasem karmienie piersią nie jest możliwe z różnych przyczyn – w takim przypadku optymalnym pokarmem jest mleko modyfikowane, które stanowi odpowiedni i bezpieczny pokarm dla dziecka oraz daje pewność matkom, że prawidłowo odpowiadają na potrzeby swoich dzieci.

Reklama

Trudna decyzja…

Decyzja o powrocie do pracy może okazać się dla mamy trudna, dlatego warto się przygotować do tej szczególnej chwili. Dobrym pomysłem jest stopniowe przyzwyczajanie dziecka do tego, że zostaje pod opieką innej osoby – taty, babci czy niani. Podczas powrotu do pracy pomocna może okazać się właściwa organizacja czasu i umiejętność ustalania priorytetów, porzucenie perfekcjonizmu oraz pozytywne nastawienie. Warto wiedzieć, że wracając do zawodowych obowiązków, mama nie robi dziecku krzywdy, a wręcz przeciwnie – taka decyzja niesie korzyści również dla malucha. Kiedy dziecko zobaczy mamę pracującą, która jest zadowolona z tego, na co poświęca swój czas – będzie spokojniejsze i szczęśliwe, że jego mama jest spełniona. Taki obraz uczy określonych postaw i szacunku do własnej osoby, co zaprocentuje w jego dorosłym życiu. Jeśli mama ma prawo do własnego rozwoju, odpoczynku i czasu dla siebie, wyrabia to w dziecku poczucie własnej wartości. Uczy, jak ważne jest spełnianie określonych potrzeb, nie tylko jego, ale także innych ludzi w jego otoczeniu. Dziecko stanie się też bardziej samodzielne, będzie zdobywać nowe doświadczenia, przebywać z rówieśnikami w żłobku czy przedszkolu.