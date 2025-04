Choć wigilijne dania są zdrowe, co roku dla wielu dzieci ten wieczór kończy się pobytem na ostrym dyżurze. Przyczyną są ostre bóle brzucha, spowodowane podawaniem potraw ciężkostrawnych. Także dla maluchów niektóre potrawy wigilijne są niewskazane - jakich dań świątecznych nie podawać dziecku, a jakie są bezpieczne i wartościowe, kiedy planujesz podanie 12 potraw wigilijnych.

Reklama

Czerwony barszcz

Jest lekkostrawny i wartościowy ze względu na to, że zawiera żelazo i witaminę C. Do popijania lub z ziemniakiem możesz go podać już półrocznemu niemowlęciu, z dodatkiem łazanek lub pulpetów rybnych – po 10. miesiącu, a fasoli – po 2. roku życia. Bardzo smaczny dla niemowlęcia jest barszczyk ugotowany z jabłkiem. Nie podawaj dziecku do barszczu uszek z grzybami (są ciężkostrawne).

Żurek na zakwasie

Choć ta potrawa wigilijna wydaje się być zarezerwowana dla dorosłych, to dziecko po ukończeniu 10. miesiąca może go zjeść z ziemniakami, łazankami lub np. z połówką jajka ugotowanego na twardo.

Ryby morskie

Zamiast tradycyjnego karpia polecamy ryby morskie, gdyż zawierają dużo kwasów tłuszczowych omega-3 oraz jod potrzebny tarczycy. Pstrąg na Wigilię to zawsze dobry wybór. Spróbować ryby może już półroczny malec: najlepiej w postaci zupy rybnej (trzeba ją przygotować z warzywami, a potem zmiksować). Oczywiście z ryb musisz starannie powybierać wszystkie ości, a najlepiej jeśli przeczytasz o rybie dla niemowlaka.

Kapusta kiszona, pierogi i krokiety

Potrawy wigilijne dla dziecka mogą zawierać skromne ilości kiszonej kapusty, np. w pierogu. Warunkiem jest, jeśli pierogi wigilijne będą przygotowane bez grzybów. Takie może jeść już 2-latek, a spróbować już roczniak.

Kompot z suszonych owoców



Oprócz jabłek, śliwek i gruszek dodaj do niego morele – ze względu na zawartą w nich prowitaminę A (niezbędna do prawidłowego wzrostu oraz widzenia), a także rodzynki (źródło żelaza). Wigilijnego kompotu może się napić już półroczny malec.

Kluski z makiem lub kutia

To danie wigilijne może spróbować dziecko po 1. roku życia. Prawdziwą kutię (pszenica, mak, orzechy, rodzynki, miód) podaj przedszkolakowi, który dobrze gryzie. Mak zawiera magnez, rodzynki – żelazo, pszenica – witaminy z grupy B, orzechy mają dużo kwasów tłuszczowych omega-3, a miód poprawia odporność. Dziecku powyżej roku możesz dać do spróbowania odrobinę makaronu z makiem, ale bez bakalii.

Ciasta sernikowe i drożdżowe

Dziecko powyżej 1. roku życia może spróbować ciast, które nie zawierają zbyt dużej ilości cukru.

Artykuł na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie „Mamo to ja”. Pierwotnie opublikowany 17.12.2012.

Reklama

Czytaj także: Produkty niebezpieczne w diecie niemowlakaLista zdrowych przekąsek dla dziecka10 produktów, których nie powinno jeść twoje dziecko