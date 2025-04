Jak zaplanować z dzieckiem postanowienia noworoczne? Przede wszystkim pamiętaj o tym, aby wybierać więcej małych, łatwych do osiągnięcia celów. Oczywiście nie ma nic złego w wielkich marzeniach, ale nie powinny one dominować na przygotowanej liście. Pamiętaj też, że maluchy bywają niecierpliwe i niechętne do wielkich zmian, dlatego postanowienia noworoczne trzeba napisać z głową.

Reklama

Spis treści:

Nowy rok to świeży start i okazja do zmiany nawyków także dla dzieci. Jeśli odpowiednio przedstawisz maluchowi ideę tworzenia postanowień noworocznych, będzie chętny do stworzenia swojej listy. Pamiętaj jednak, że dzieci najczęściej nie są skłonne do myślenia dłogofalowego, a "za 4 miesiące" to dla nich mnóstwo czasu.

Dlatego postanowienia powinny być albo możliwe do zrealizowania od razu, albo nie uwzględniać żadnych ram czasowych.

Tworzenie postanowień można potraktować także jako zabawę na sylwestra dla dzieci i zaproponować małym gościom imprezowym stworzenie swoich list celów na nowy rok. Wystarczy kilka pozycji ozdobionych kolorowymi naklejkami czy zimowymi rysunkami. Takie postanowienia można włożyć do koperty, zakleić i wrócić do niej dopiero za rok, aby sprawdzić, co udało się osiągnąć.

fot. Postanowienia noworoczne dla dzieci/Adobe Stock, Tomsickova

Jakie postanowienia noworoczne będą idealne dla dzieci? Może to być coś związane ze szkołą lub znajomymi, ale rodzice na pewno docenią te, które obejmują pomoc w domowych obowiązkach. Postanowienia mogą być też decyzją o zmianie swoich nawyków. Może to być np.:

codzienne samodzielne ścielenie łóżka,

pomoc w przygotowaniu śniadań w weekend,

wyprowadzanie domowego pupila raz dziennie.

Dobrym pomysłem jest także przygotowanie postanowień, które mogą przynieść korzyści samemu maluchowi. Może to być:

odrabianie piątkowych lekcji od razu, aby mieć wolny weekend,

chodzenie spać pół godziny lub godzinę wcześniej,

regularne czytanie książek (np. rozdział dziennie),

oglądanie edukacyjnego programy w telewizji raz w tygodniu (może to być bajka albo lekki dokument),

odkładanie części kieszonkowego lub dodatkowych pieniędzy od rodziny na wybrany cel (np. nowe narty lub droższe ubranie).

W postanowieniach noworocznych chodzi także o pielęgnowanie dobrych nawyków oraz zacieśnianie więzi z rodziną. Możecie więc na liście celów umieścić:

codzienne przytulanie przed snem,

wspólny spacer przynajmniej raz w tygodniu,

wspólne oglądanie filmu familijnego / granie w planszówki co weekend,

regularne odkładanie rzeczy na swoje miejsce, aby nie musieć potem sprzątać wielkiego bałaganu,

raz na jakiś czas przeglądanie rzeczy i oddawanie części potrzebującym,

wspólna nauka poprzez zabawę (np. obcego języka).

fot. Postanowienia noworoczne dla dzieci/Adobe Stock, yurakrasil

Reklama

Czytaj także:

Pomysły na zdrowe śniadania dla dziecka

Wzruszające cytaty o rodzinie

Jak uczyć dzieci ekologii?