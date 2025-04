Łamigłówki umysłowe znane są od zarania dziejów. Jedną z ich najpopularniejszych form są rebusy. Układał je nawet sam Leonardo da Vinci! W zależności od stopnia trudności, to zabawa idealna zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. Rebusy, czyli ciąg rysunków, znaków, cyfr czy liter, które tworzą szyfr, to prawie jak zabawa w Sherlocka Holmesa. Odgadnięcie, jak brzmi rozwiązanie, nie zawsze jest takie proste... Zawarte w rebusie treści mają za zadanie naprowadzić gracza na ukryte hasło, podczas, gdy jego spryt, wyobraźnia, umiejętność kojarzenia „pracują” na pełnych obrotach!

Reklama

Po nitce do kłębka

Dzieci rosną jak na drożdżach i z dnia na dzień stają się coraz mądrzejsze, a co za tym idzie, ciekawsze świata i gotowe na nowe wyzwania. W pewnym wieku uwielbiają rebusy – warto to wykorzystać! Dlaczego? Ponieważ rebusy to nie tylko zabawa.

To prawda, że dziecko ma wrażenie, że po prostu się bawi, ale tak naprawdę nabywa umiejętność analizy i syntezy wzrokowej, a także czytania ze zrozumieniem. Ponadto rebusy pobudzają zainteresowanie dzieci znakami graficznymi i wzbogacają słownictwo. Ich kolejna zaleta? Wzmacniają w dziecku wiarę we własne siły, kiedy uda mu się rozwiązać zagadkę.

Codziennie coś nowego

Gotowe rebusy można oczywiście kupić, ale czy warto? O ile ciekawiej i taniej, gdy rodzic sam zabawi się w autora, a potem je wydrukuje, prawda? Zabawę należy rozpocząć rebusami bardzo prostymi, by dziecko bez problemu potrafiło odgadnąć hasło, np. poprzez połączenie nazwy obrazka z literą, tak by powstał nowy wyraz, dający odpowiedź.

Aby malec szybko się nie znudził, gdy tylko poczuje, że jest dobry i bez problemu sobie radzi, należy podnieść poziom trudności i zaproponować mu rebus w postaci przekształceń lub wymiany liter. I tak krok po kroku... aż do poziomu mistrza Leonardo!

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które bez wątpienia zainteresują twoje dziecko i zapewnią mu świetną zabawę!

System druku HP Ink Advantage

Mając na uwadze finanse rodziców i zabawę dzieci, marka HP oferuje rodzinę produktów HP Ink Advantage, które zapewniają wysoką jakość druku, piękne odwzorowanie kolorów oraz niskie koszty wkładów atramentowych. Tylko teraz będzie można wydrukować dwa razy więcej za tę samą cenę. Cena tuszu: 35 zł.

Reklama

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie HP! Do wygrania 3 drukarki HP deskjet Ink Advantage 6525 e All in one!