Jeśli maluch zaakceptował smak warzyw, chętnie próbuje owoców, a kaszki na stałe zagościły w jego jadłospisie, czas na kolejny ważny krok w rozszerzaniu diety – wprowadzenie mięsa i ryb. BoboVita wspiera rodziców w rozszerzaniu diety ich dzieci, dlatego z myślą o najmłodszych przygotowała 6 nowości – pyszne posiłki z delikatnymi rodzajami mięsa i rybą. Mniam!



Reklama

W pierwszych latach życia organizm dziecka dynamicznie się rozwija. Duży wpływ na ten proces ma dieta niemowlęcia.

Na pewnym etapie rozszerzania jadłospisu maluszek jest gotowy, aby poznać różnorodne mięsa i ryby. Wybór bezpiecznych składników i ich prawidłowe przygotowanie może być dla rodzica wyzwaniem.

Odpowiednia jakość mięsa i ryb podawanych niemowlęciu to klucz do wspierania jego rozwoju.

Gwarancją bezpieczeństwa składników BoboVita jest wskazanie wieku umieszczone na opakowaniu – np. każda partia warzyw w posiłkach BoboVita przechodzi nawet ponad 600 testów jakości i bezpieczeństwa.

Teraz rodzice mogą wprowadzić do jadłospisu maluszka jeszcze więcej różnorodności – do oferty BoboVita dołącza 6 pysznych nowości z delikatnymi rodzajami mięsa i rybą, m.in. z cielęciną, królikiem i łososiem.

Maluszek jest tym, co mu dajesz, Mamo!

W pierwszych latach życia młody organizm jest wyjątkowo delikatny i bardzo intensywnie się rozwija, a duże znaczenie dla tego procesu ma sposób żywienia maluszka. Układ pokarmowy czy odpornościowy nadal dojrzewają, dlatego jakość i bezpieczeństwo podawanych na tym etapie posiłków to podstawa. Prawidłowy przebieg rozszerzania diety jest szczególnie ważny, ponieważ ma wpływ na rozwój malucha i jego nawyki żywieniowe. Preferencje żywieniowe i smakowe, które wykształcą się w okresie 1000 pierwszych dni życia, utrzymują się w kolejnych latach i są fundamentem prawidłowej diety w kolejnych latach. Wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia niemowlęcia, rozpoczęcie rozszerzania diety od warzyw oraz odpowiednia jakość i bezpieczeństwo produktów – to wszystko ma znaczenie dla rozwoju młodego organizmu, w tym nawyków żywieniowych malucha.

Czas na delikatne i bezpieczne mięsko

Jeśli niemowlę na etapie rozszerzania diety dobrze zna już warzywa, z chęcią zjada owoce i kaszki zbożowe, to następnym krokiem może być zapoznanie go ze smakiem delikatnych rodzajów mięs i ryb.

Przygotowanie posiłków z odpowiednią ilością mięsa czy ryby może być dla rodzica wyzwaniem – to zadanie czasochłonne, a składniki, takie jak cielęcina, królik czy łosoś, są drogie. Za pomocą zmysłów mama nie jest w stanie ocenić jakości mięsa i ryb, które chce podać maluszkowi.

BoboVita wspiera rodziców w żywieniu maluszka

Gwarancją dopasowania posiłku do potrzeb niemowlęcia i małego dziecka jest wskazanie wieku, które znajduje się na opakowaniu każdego produktu przygotowanego z myślą o maluszkach.

„W BoboVita wiemy, jakich składników szukają mamy, których dzieci są na etapie poznawania nowych smaków. Wiemy również, że bezpieczeństwo maluszków jest dla opiekunów najważniejsze. Właśnie dlatego oferujemy rodzicom różnorodne posiłki, do których teraz dołącza 6 nowości z delikatnymi rodzajami mięsa, m.in. cielęciną i królikiem oraz z łososiem. Te propozycje to ciekawe i pyszne urozmaicenie codziennej diety dziecka, a dla opiekunów to gwarancja odpowiedniej jakości mięs i ryb, które spełniają wyjątkowo restrykcyjne normy, nie zawierają antybiotyków, a dzięki kontroli na każdym etapie produkcji są bezpieczne dla wrażliwego organizmu” – mówi Ewa Maj, Starszy Kierownik Marki BoboVita Posiłki i Owoce w słoiczkach.

Zgodnie z prawem polskim i europejskim posiłki BoboVita – w tym 6 pysznych nowości – zawierają wyłącznie mięso wolne od antybiotyków, pochodzące z hodowli, w których nie stosuje się hormonów, a także ryby dziko żyjące, poławiane zgodnie z zasadami zrównoważonego rybołówstwa z dużych, otwartych akwenów, takich jak Południowo-Zachodni Ocean Atlantycki czy Ocean Spokojny (wybrzeże Alaski). Wszystkie składniki pochodzą wyłącznie od zaufanych, wieloletnich dostawców (którzy współpracują z marką nawet ponad 10 lat!).



De Cosmi V., Scaglioni S., Agostoni C., Early taste experiences and later food choices. Nutrients, 2017; 9 (2): 107.

Szajewska H., Horvath A., Poradnik żywienia niemowląt. Krok po kroku od narodzin do pierwszych urodzin, Medycyna Praktyczna, Kraków 2016.



Żywność dla niemowląt i małych dzieci spełnia normy jakości i bezpieczeństwa produktu wynikające z przepisów prawa europejskiego i krajowego. Normy te są o wiele bardziej restrykcyjne w porównaniu z żywnością ogólnego przeznaczenia.