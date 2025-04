Kiedy pogoda nie zachęca do zabaw na świeżym powietrzu, prace plastyczne i konstrukcyjne mogą być świetnym sposobem na zabicie nudy. Kasztany, żołędzie, jarzębina, ziemniaki i kolorowe jesienne liście to doskonały materiał do wykorzystania przy zabawach z dzieckiem. Zobacz, jakie piękne prace możesz stworzyć wspólnie z maluchem z tego, co oferuje Matka Natura w ten piękny, jesienny czas.

Któż z nas nie robił w przedszkolu korali i bransoletek z jarzębiny? To świetna zabawa! Jak zrobić taką własnoręczną biżuterię? Wystarczy ponawlekać jarzębinę na igłę z nitką. Starsze dzieci zrobią to samodzielnie, młodsze mogą podawać jarzębinę dorosłym i decydować o ostatecznym kształcie i długości swojego łańcucha!

Jarzębinę warto wcześniej lekko podsuszyć, aby nie pryskała sokiem podczas nawlekania, ale możesz także zrobić piękne korale ze świeżo zebranych owoców. Dla maluchów tworzenie takiej naturalnej biżuterii i noszenie jej jest świetną zabawą, a dodatkowo pozwala odkryć te piękniejsze aspekty jesieni.

fot. Prace plastyczne jesień: korale z jarzębiny/Adobe Stock, Алена Румянцева

Figurki i ludziki z kasztanów to jedna z ulubionych prac plastyczno-technicznych dzieci. Ich tworzenie daje dużo frajdy, a także pozwala naprawdę puścić wodze fantazji. Co można zrobić z kasztanów? Niemal wszystko! Stworzysz z nich ludziki, zwierzątka, a także całe krajobrazy. Przydadzą się do tego wykałaczki, plastelina, a także kolorowe kawałki papieru czy ozdobne płatki aluminiowe.

Pamiętaj, że ostrych narzędzi do nakłuwania i przecinania powinni używać wyłącznie dorośli. Dzieci mogą spróbować przebijać świeże kasztany wykałaczkami. Ludziki, koniki, gąsienice, jeże – bez trudu wykonają je samodzielnie. Aby figurki nabrały kolorów, do ich ozdabiania można użyć plasteliny i makaronu.

fot. Praca plastyczna jesień: ludziki z kasztanów/Adobe Stock, Наталья Занкина

Polacy uwielbiają ziemniaki nie tylko ze względu na ich walory smakowe, ale także na "wielorakie zastosowanie". Czy wiesz, że sprawdzą się także do zrobienia kolorowych jesiennych pieczątek? Dla pokolenia milenialsów i starszych była to jedna z najlepszych sposobów na zrobienie kreatywnych prac plastycznych. Pieczątki mogą mieć dowolny kształt - wybierz jesienne liście, twarz liska, grzyby albo postaw na uniwersalne serduszka, figury geometryczne czy buźki.

Aby zrobić stemple, przetnij ziemniaka na pół. Za pomocą foremek do ciasta i noża wytnij wybrane kształty. Następnie zamocz przygotowany stempel w farbie i odbijaj na papierze!

fot. Praca plastyczna jesień: pieczątka z ziemniaka/Adobe Stock, ico

Ciekawym pomysłem na jesienną zabawę plastyczną może być także malowanie szyszek. Bo kto powiedział, że te "jesienne skarby" muszą być szare i smutne? Weź farby i wspólnie z maluchem pomalujcie je na jesienne kolory!

Jeśli kochacie błyskotki, jeszcze wilgotne szyszki otoczcie w brokacie (dziewczynki będą zachwycone), możecie je także ozdobić kulkami kolorowej plasteliny i stworzyć "bajeczne drzewka owocowe". Możecie także przykleić do nich złote płatki aluminiowe (do kupienia w sklepach plastycznych lub typu Action).

fot. Jesienna praca plastyczna: malowane szyszki/Adobe Stock, ISO101

Coraz więcej dzieci obchodzi jesienią Halloween. Ciekawą pracą plastyczną jest więc wykonanie nietoperzy lub innych postaci z rolek po papierze toaletowym. Aby je stworzyć, zegnij z dwóch stron rolkę, tak aby powstały uszy nietoperzy (w środek możesz przełożyć nitkę lub drucik, wtedy będą mogły latać, zawieszone np. na oknie).

Z kartki czarnego brystolu wytnij im postrzępione skrzydła i przyklej zwykłym klejem lub wersją na gorąco (tego drugiego nie dawaj maluchowi). Markerem dorysujcie oczy i śmieszne usta z zębami. Potworki z rolki gotowe!

Takie nietoperze świetnie sprawdzą się jako halloweenowa lub ogólnie jesienna dekoracja na okno. Wystarczy, że przez uszka przewleczesz cienką nitkę, a następnie połączysz w ten sposób kilka lub kilkanaście postaci. Tak przygotowaną ozdobę zawieś na oknie i gotowe. Zamiast używać nitki, możesz także przykleić nietoperze to niewielkich lampek na sznurku - wtedy dekoracja będzie dodatkowo świecić!

fot. Prace plastyczne jesień: nietoperze z rolek po papierze/Adobe Stock, Ирина Старикова

Jesienne liście są kolorowe, ale można dodatkowo zmalować coś od siebie. Przygotuj więc farbki i stwórzcie na powierzchni liści ciekawe wzory albo przeróbcie je np. na jesiennego liska. Prace plastyczne z liści są świetną zabawą w zasadzie przez cały rok, ale jesienią frajda jest większa ze względu na ich piękny kolor.

Malowane liście również można zawiesić na oknie lub ścianie (albo przykleić przy pomocy przezroczystej, cienkiej taśmy). Taka dekoracja zdecydowanie pomoże ocieplić wnętrze, a dla dzieci będzie świetną okazją do kreatywnego wyżycia się.

fot. Praca plastyczna na jesień: malowane liście/Adobe Stock, 13smile

