Prezent na Wielkanoc dla dziecka może nawiązywać do motywów związanych ze świętami wielkanocnymi. W sklepach znajdziesz nie tylko małe zabawki ukryte w kolorowych pisankach - formę ozdobionych jajek przybrała nawet... ciastolina! Postaw na książkę o tematyce związanej z wiosną i Wielkanocą albo wybierz coś, czym na co dzień interesuje się dziecko - kolejny samochód czy lalka do kolekcji to trafiony wybór.

Prezenty z gatunku tzw. kreatywnych to zawsze dobry pomysł. Już roczniaki uwielbiają tworzyć, a z wiekiem to się nie zmienia - oczywiście trzeba tylko dostosować poziom zabawki do umiejętności dziecka. Zestaw ciastoliny ucieszy i 2-latka, i 8-latka. Ba, nawet dorośli mają niezłą frajdę!

Wyplatanki, rosnące kryształy, czarodziejskie koraliki, zestawy do tworzenia biżuterii, a także wszelkiego rodzaju masy plastyczne, to świetne propozycje, które obudzą artystyczną duszę w każdym dziecku. Jeśli szukasz tańszego prezentu na Wielkanoc dla dziecka, wybierz np. kolorowankę wodną albo zestaw kredek - te wykręcane lub brokatowe to prawdziwy hit.

Książki o tematyce związanej z Wielkanocą czasem nawiązują do motywów religijnych - historii Zmartwychwstania czy świątecznych przygotowań. Dla maluchów polecamy przesuwanki. Możesz też wybrać po prostu książkę związaną z wiosną albo coś z najświeższych premier książkowych. Kilka gorących hitów to: „Dlaczego rośliny rosną?”, „Staś Pętelka. Przeprowadzka”, „Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham. Wiosna”, nowości z serii o przygodach Żubra Pompika, a także nowe części przygód Basi (autorstwa Zofii Staneckiej).

Klocki i układanki to kolejny prezent, który ucieszy każdego obdarowanego. Jeśli kupujesz upominek dla malucha, wybierz bezpieczne klocki np. marki Fisher-Price. Przedszkolak ucieszy się z zestawu Lego Duplo, a starszak z zestawu klasycznych Lego lub Lego Friends. Hitem są również tzw. klocki-jeżyki, które stymulują dodatkowo zmysł dotyku.

A układanki? Tutaj również istnieje ogromne pole do popisu. Maluch chętnie złoży najprostsze, kilkuelementowe puzzle, np. marki CzuCzu. Przedszkolak ucieszy się np. z zestawu 4w1 od firmy Trefl, zawierającego kilka obrazków o różnym poziomie trudności. Układanka magnetyczna to świetna zabawka i dla 2-latka, i 7-latka! Można z niej stworzyć naprawdę wspaniałe obrazki lub np. przebierać różne postaci.

Motyw Świąt Wielkanocnych jest obecny także na rynku zabawek. Możesz więc zdecydować się na prezent dla malucha w postaci pluszowego zajączka czy zestawu LEGO z wielkanocnym koszyczkiem. Świetnie sprawdzi się także kosz słodkości z figurką króliczka, kaczuszki czy pisankami.

Możesz wybrać także zestaw kolorowanek wielkanocnych albo wiosennych zabaw logopedycznych dla maluchów. W ten sposób połączysz świetną zabawę z nauką.

