Pomysł na zabawę dla dzieci

Nie łatwo jest opanować gromadkę rozbrykanych dzieciaków w restauracji. To miejsce gdzie spotykają się bardzo różni ludzie i bardzo różne potrzeby. Z jednej strony osoby, które przyszły odpocząć, zjeść coś dobrego i zrelaksować się w miłej atmosferze. Z drugiej – coraz więcej rodzin z dziećmi w różnym wieku, które to dzieci niekoniecznie będą siedzieć grzecznie przy stole i czekać na kolejne dania.

To nie lada wyzwanie dla właścicieli restauracji aby obie te potrzeby pogodzić i wielu z nich zadaje sobie pytanie: jak stworzyć z jednej strony miejsce przyjazne dzieciom i dające trochę oddechu ich rodzicom a z drugiej miejsce, do którego chętnie przychodzić będą również osoby nieposiadające dzieci.

Najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się być zapewnienie dzieciom doskonałej zabawy. Pozwoli to na zajęcie ich uwagi, rozładowanie energii a rodzicom na chwilę oddechu.

Właściciele Trzech Kolorów postawili przede wszystkim na duży, bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Plac jest wyposażony w niewielką ściankę wspinaczkową, zjeżdżalnię oraz huśtawki. Hitem jest tu trampolina z której korzystają zarówno najmłodsi jak i nieco starsi. Dla starszych dzieci dostępna jest bramka piłkarska i duży parking pozwalający w weekendy na rozegranie meczu piłki nożnej. W weekendy, kiedy dzieci jest najwięcej, w opiece nad nimi pomaga wykwalifikowana animatorka, która każdemu wymyśli zabawę dopasowaną do jego wieku i możliwości.

Właściwie nieograniczone możliwości zabawy zapewnia chusta animacyjna. Kolorowa i lekka chusta, przypominająca swoim kształtem spadochron pozwala zorganizować wiele zabaw indywidualnych i grupowych. Za pomocą chusty można ćwiczyć refleks i spostrzegawczość, uczyć dzieci współdziałania i wzajemnego zaufania a także zręczności i sprawności fizycznej. Do zabawy chętnie też przyłączają się rodzice. Możliwości zabawy chustą jest bez liku. Można zgadywać kto znikną pod chustą - uczestnicy stoją w kręgu z zamkniętymi oczami trzymając chustę na wysokości pasa. Prowadzący wybiera osobę, która wchodzi pod chustę. Następnie wszyscy otwierają oczy i odgadują, kto jest pod chustą. Można bawić się w sztorm na morzu, wrzucając na chustę lekkie przedmioty i pilnując, by podczas wspólnego wachlowania nie spadły one z chusty. Chusta może też posłużyć do nauki kształtów gdy zadanie do wykonania polegać będzie na złożeniu chusty w określony kształt (np. w kostkę, trójkąt, prostokąt) lub w inny wymyślony sposób. Chusta jest również doskonałą tarczą strzelecką, kiedy rozłożoną chustę położymy na podłodze i próbujemy trafić woreczkiem w dany kolor.

Chusta prowokuje do zabawy zarówno dzieci jak i dorosłych. Jej szczególną zaletą jest to, że nie tylko jest doskonałą zabawą ale dostarczając doznań wzrokowych, dotykowych i ruchowych, wszechstronnie stymuluje rozwój dzieci. Zabawy z chustą ożywiają relacje w grupie, integrują nawet wiele osób i zachęcają je do współpracy. Chusta animacyjna umożliwia lepsze poznanie dzieci, ułatwia wejście w grupę, oraz pokonywanie lęku przed nową sytuacją. Wyzwala radość, rozładowuje napięcia i powoduje, że dzieci są otwarte i spontaniczne. Jest to atrakcyjna forma zabawy, która daje dzieciom dużo swobody, wyzwala ich własną aktywność.