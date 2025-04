Pomoc od państwa w skompletowaniu wyprawki na zakup podręczników

Rządowy program „Wyprawka szkolna” przewiduje pomoc finansową na zakup podręczników. W tym roku nie dostaną jej jednak rodzice dzieci zaczynających naukę w szkole podstawowej. Pierwszaki otrzymają bowiem rządowy podręcznik. Aby starać się o wyprawkę, dochód rodziny nie może przekraczać progu 539 zł na osobę miesięcznie.

Reklama

Warto wiedzieć! Dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje mimo przekroczenia kryterium dochodowego, jeśli w rodzinie występuje m.in.: bezrobocie, ciężka choroba, alkoholizm. Dofinansowanie jest przyznawane w różnych kwotach w zależności od klasy, do jakiej dziecko uczęszcza,

a także niepełnosprawności.

Czy twój sześciolatek jest gotowy na szkołę?

Komu przysługuje możliwość dofinansowania wyprawki?

Wyprawka przysługuje dzieciom uczącym się:

w klasach: II, III lub VI szkoły podstawowej w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum w klasach: II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia w klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych w klasie III liceum plastycznego w klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej

Wsparcie otrzymają także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Mogą się o nią ubiegać (nowość od tego roku!) słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Stawki dofinansowania wyprawki szkolnej

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym mogą otrzymać pomoc do 175 zł Uczniowie klas II–III szkoły podstawowej – do 225 zł Uczniowie III klasy liceum i technikum – do 445 zł Uczniowie niepełnosprawni (z wyjątkiem m.in. słabowidzących, słabosłyszących) klas II i III szkoły podstawowej lub II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – do 770 zł

Jak ubiegać się o dofinansowanie wyprawki szkolnej?

Wnioski o dofinansowanie z programu „Wyprawka szkolna” należy złożyć u dyrektora szkoły, do której dziecko chodzi, do 4 września 2014 r. (w niektórych szkołach – do 5 września).

Do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenie (oświadczenie) o zarobkach

kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną – w wypadku dzieci niepełnosprawnych

Uwaga! Zakup podręczników trzeba udokumentować. Może to być faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego, paragon albo oświadczenie o zakupie.

Dowiedz się więcej:

Jak nie przepłacić za wyprawkę szkolną?

Jak nauczyć dziecko asertywności?

Jak urządzić kącik do nauki dla dziecka?

Reklama

na podstawie tekstu autorstwa Alicji Hass/ Przyjaciółka