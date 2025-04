Wypracowanie z języka polskiego, które napisał 10-letni Natan, trafiło do internetu. Udostępniła je na swoim profilu pisarka Sylwia Chutnik. Pod postem rozpętała się burza. Powód? Praca, którą przygotował chłopiec, spotkała się ze stanowczą krytyką nauczycielki. Polonistka przekreśliła całe opowiadanie czerwonym długopisem. Uznała, że jest ono zbyt długie i wymaga poprawek. Internauci mają odmienne zdanie.

Zadanie polegało na rozwinięciu pierwszego zdania tak, by powstało krótkie opowiadanie. W poleceniu nie podano innych wytycznych. Nie wskazano również długości opowiadania. 10-letni Natan podszedł do zadania w sposób twórczy. Napisał historię, w którą wplótł m.in. postaci z kreskówek. W ostatnim zdaniu tekstu, zaznaczył, że ciąg pozornie nieprawdopodobnych zdarzeń, był tylko snem głównej bohaterki.

Pod postem wywiązała się dyskusja. Internauci zgodnie poprali punkt widzenia pisarki. Wielu z nich doceniło wyobraźnię autora opowiadania. Dostało się nauczycielce, której zarzucono tłamszenie w dziecku kreatywności.

Wypracowanie 10-letniego Natana