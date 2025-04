35-letnia matka z Londynu postanowiła w nietypowy sposób rozwiązać problem z karmieniem swojego syna. Gdy zaczęła mieć kłopoty z laktacją i brakowało jej mleka, by wykarmić swojego Leo, umieściła na Facebooku prośbę skierowaną do innych karmiących matek o podzielenie się mlekiem. I otrzymała odzew.

Lauren Roberts przekonana o tym, że dla zdrowia dziecka powinno ono być karmione naturalnym mlekiem, a nie modyfikowanym, zdecydowała się zgłosić o pomoc do innych matek.

„Leo karmię piersią od kiedy się urodził. Jednak z czasem przestał przybierać na wadze tak, jak powinien, a mi brakowało mleka. Nie byłam w stanie karmić go tak często, jak tego potrzebował” – tłumaczy swoją decyzję Lauren.

fot: Daily Mail

Zamieściła post na Facebooku skierowany do karmiących mam, aby podzieliły się swoim mlekiem. Po kilku dniach zgłosiła się do niej jedna kobieta. Lauren spotkała się z nią. W związku z ryzykiem zarażenia przez mleko matki różnymi chorobami, w tym wirusem HIV – kobieta oferująca swoje mleko zrobiła badania krwi, żeby mieć pewność, że jest zdrowa i jej mleko w związku z tym też.

Lauren i jej mąż Nick są przekonani co do zdrowotnych korzyści, jakie daje mleko ludzkie.

Ich syn karmiony jest aktualnie mlekiem Lauren i pięciu innych matek znalezionych przez Facebooka.

fot: Facebook Lauren Jane Roberts

Lauren wierzy, że Leo będzie zdrowszy, gdy będzie karmiony naturalnym mlekiem.

„Leo chętnie pije z butelki, dlatego nie mam problemu z karmieniem go mlekiem innej matki. I cieszę się, poczułam ulgę, bo wiem, że organizm mojego syna dostaje wszystko, czego potrzebuje” – mówi Lauren.

Czy to normalne dzielić się swoim mlekiem z inną matką?

„Moje doświadczenia z dzieleniem się mlekiem z innymi mamami są świetne. Niektórzy myślą, że to dziwne. Sądzę, że to dlatego, że nie jest to coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Nie byliśmy wychowywani w tym trendzie” – tłumaczy Lauren.

„Mam nadzieję, że inni ludzie czytający moją historię zdadzą sobie sprawę, że dzielenie się ludzkim mlekiem z piersi jest w rzeczywistości bardziej korzystne niż poleganie na mleku krowim” – mówi.

Karmienie dziecka mlekiem innej kobiety nie jest tak nietypowe jak kiedyś. Coraz popularniejsze stają się banki mleka, z których korzystają kobiety, które nie mają możliwości karmienia swojego dziecka piersią.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jeżeli nie jest możliwe karmienie wcześniaków mlekiem własnej matki, wprost z piersi lub uprzednio ściągniętym, pierwszą alternatywą powinien być pokarm z banku mleka.

A wy co sądzicie o dzieleniu się mlekiem z innymi karmiącymi matkami?

