Planowanie urlopu z maluchem jest w dużym stopniu uzależnione od jego wieku. Jeśli jesteśmy typami podróżników, warto już od najmłodszych lat przyzwyczajać naszą pociechę do dłuższych wyjazdów i niedogodności, które się z nimi wiążą. Czas od 3 miesiąca do pierwszego roku życia dziecka jest wbrew pozorom dobrym okresem na podróżowanie. Maluch w tym czasie zwykle karmiony jest piersią, sam się nie porusza i większość czasu spędza na spaniu.

Starsze dziecko wymaga znacznie więcej uwagi i czujności. Rodzic musi pamiętać o zabraniu różnych zabawek, które zajmą dziecko w podróży, a także niezbędnych akcesoriów i przekąsek.

Podróż z dzieckiem samochodem – o czym pamiętać?

Jeśli decydujemy się na podróż samochodem, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

. Kluczowy jest odpowiedni dobór fotelika samochodowego. Lato sprzyja piratom drogowym, dlatego odpowiednio dobrany fotelik zapewni bezpieczeństwo dziecka. Jeśli fotelik będzie niewygodny dziecko będzie niespokojne i nerwowe. Pamiętajmy również, aby w całym pojeździe nie gromadzić żadnych rzeczy, które w przypadku mocniejszego hamowania czy stłuczki mogą stanowić poważne zagrożenie. Pora wyjazdu: Wbrew pozorom podróż nocą nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ wtedy obniżona jest koncentracja rodziców i dziecko może mieć poczucie niebezpieczeństwa. Radzimy więc wyruszać bardzo wcześnie rano, omijać godziny szczytu i wybierać godziny drzemek naszej pociechy.

Wbrew pozorom podróż nocą nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ wtedy obniżona jest koncentracja rodziców i dziecko może mieć poczucie niebezpieczeństwa. Radzimy więc wyruszać bardzo wcześnie rano, omijać godziny szczytu i wybierać godziny drzemek naszej pociechy. Posiłki: Inną ważną zasadą jest niepodawanie dziecku posiłków w czasie jazdy, aby uniknąć jego zachłyśnięcia się. Do przechowywania jedzenia dla dziecka zbawienne mogą się okazać specjalne pojemniki na posiłki, które podtrzymują ich świeżość.

Niezbędnik małego podróżnika

"Obecnie na rynku znajduje się wiele przydatnych gadżetów, które oszczędzają rodzicom wiele stresu" – mówi Martin Molčan, dyrektor zarządzający sklepu internetowego Feedo.pl.

Idealnym wsparciem jest specjalne lusterko, dzięki któremu bez ciągłego odwracania się i utraty koncentracji możemy na bieżąco śledzić poczynania maluchów za naszymi plecami. Warto zaopatrzyć się również w specjalną poduszkę podtrzymującą główkę podczas snu, albo pojemniki na przekąski.

Oprócz podstawowych akcesoriów do pielęgnacji, należy pamiętać o zabraniu apteczki podróżnej. Dobrym pomysłem jest zaangażowanie dziecka w przygotowania do wyjazdu. Możliwość spakowania własnej walizki oraz opowieści o czekających na niego przygodach na pewno pozytywnie nastawią malucha do zbliżającej się wyprawy.

W podróży z dzieckiem nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, natomiast obowiązkiem rodziców jest zapobieganie wszelkim niedogodnościom związanym z długą drogą. Spontaniczne wyjazdy z pewnością należy wykluczyć.

