To właśnie odpowiednio skomponowana dieta może pokryć zwiększone zapotrzebowanie roczniaka na ważne składniki odżywcze – to ważne, bo potrzebuje on nawet do 6 razy więcej pewnych składników odżywczych niż starsi członkowie rodziny. Sprawdź, jak powinien wyglądać jadłospis po 1. urodzinach.

Roczniak wciąż się rozwija

Rozpoczęcie drugiego roku życia dziecka to dla rodziców równie ekscytujący okres co pierwsze 12 miesięcy, ponieważ roczniak będzie nie tylko doskonalił te umiejętności, które są już w pewnym stopniu przez niego wyuczone, ale także będzie nabywał kolejne. Dziecko, które wciąż intensywnie się rozwija i rośnie, każdego dnia z radością odkrywa otaczający je świat. Roczniak wciąż nie jest jednak małym dorosłym. Wręcz przeciwnie – jego zapotrzebowanie na składniki odżywcze jest bardzo wysokie i dużo większe niż u starszych członków rodziny.

Wielkie potrzeby małego brzuszka

Roczne dziecko potrzebuje nawet do 6 razy więcej pewnych składników odżywczych niż starsi członkowie rodziny (w przeliczeniu na kilogram masy ciała) – m.in. 6 razy więcej witaminy D i 4 razy więcej wapnia, jodu oraz żelaza, a także 3 razy więcej witamin A i C [1]. Stąd tak ważne jest, aby do komponowania jego diety podchodzić wyjątkowo starannie – w taki sposób, aby pokryć zwiększone zapotrzebowanie dziecka na składniki odżywcze. Aby było to możliwe, zgodnie z zaleceniami ekspertów w menu dziecka po 1. roku życia powinny się znaleźć m.in. aż 3 porcje mleka, w tym mleka modyfikowanego i produktów mlecznych (np. kefir, jogurt naturalny, ser żółty lub biały) każdego dnia [2]. To ważne, ponieważ produkty mleczne zawierają m.in. wapń, który wraz z witaminą D jest niezbędny do budowy mocnych kości. Pomocą dla rodziców w układaniu codziennej diety roczniaka są zalecenia żywieniowe, np. te zebrane w opracowanym przez ekspertów z Instytutu Matki i Dziecka modelowym talerzu żywieniowym [3].

Podstawa codziennej diety, czyli mleko i produkty mleczne

Wiedząc, że ważnym elementem menu dziecka w wieku 1-3 lata powinno być mleko, w tym mleko modyfikowane, oraz produkty mleczne [4], rodzice powinni zadbać o to, aby w diecie takiego malucha każdego dnia znalazło się miejsce na 2 kubki mleka, w tym mleka modyfikowanego, i porcję produktów mlecznych [5]. Roczniakowi można zaserwować deserki na bazie mleka modyfikowanego – może to być niesłodzony budyń czy mleczna galaretka, a dobrym pomysłem może okazać się również jogurt naturalny z sezonowymi owocami czy naleśniki z białym serem. Zdaniem ekspertów do diety roczniaka można też wprowadzić mleko krowie jednak w ilościach nie większych niż 500 ml dziennie. Jest ono bowiem dobrym źródłem wapnia, ale zawiera niewielkie ilości niektórych ważnych składników, takich jak jod czy żelazo, a także witaminy D. Tymczasem kluczowe dla rozwoju dziecka są m.in. wapń i witamina D, niezbędne dla prawidłowego rozwoju kości i zębów, witaminy A, C i D dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego, a także żelazo i jod, wspierające prawidłowy rozwój poznawczy. Właśnie dlatego specjaliści wskazują również na korzyści płynące z podawania dziecku mleka modyfikowanego [6].

W porównaniu do mleka krowiego 2% to mleko modyfikowane zawiera aż 17 razy więcej witaminy C i 163 razy więcej witaminy D [8]. Warto pamiętać o tym, że prawidłowa, odpowiednio zbilansowana dieta, która poza mlekiem i jego przetworami zawiera warzywa, owoce, produkty zbożowe, mięso, ryby oraz jaja, pokrywa zapotrzebowanie młodego organizmu na ważne składniki odżywcze. Jeśli przy tym posiłki są regularne, czyli dobrze rozplanowane w ciągu dnia, codzienny jadłospis zapewni rocznemu i starszemu maluchowi także niezbędną ilość energii. Rodzice powinni bowiem pamiętać, że nie tylko roczniak, ale i dwu- oraz trzylatek mają specjalne potrzeby żywieniowe i zwiększone zapotrzebowanie – w przeliczeniu na kilogram masy ciała, w porównaniu do osoby dorosłej – na pewne składniki odżywcze, dlatego w diecie dziecka na każdym etapie 1000 pierwszych dni jego życia dopasowane do potrzeb mleko modyfikowane może okazać się pomocne w komponowaniu zbilansowanego jadłospisu.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz jest rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.

