Grę w podchody znają prawdopodobnie wszyscy przedstawiciele pokolenia X oraz Y. Dzisiaj powoli wraca do łask i świetnie sprawdza się jako pomysł na zabawę na świeżym powietrzu. Najlepiej jest, jeśli do dyspozycji macie duży obszar, ale w podchody można grać także na podwórku czy niewielkiej polanie.

Podchody to stara gra miejska / terenowa, która polega na rozwiązywaniu zagadek oraz poszukiwaniu ukrytych skarbów. Niekiedy trochę przypomina escape room, tylko bez zamykania uczestników w pomieszczeniu. Podczas podchodów bardzo często dzieli się uczestników na grupy, z których tylko jedna wygrywa nagrodę główną.

Podchody są popularne w szczególności wśród harcerzy i zuchów, ale bardzo często wykorzystywane są także podczas kolonii, zielonych szkół oraz imprez rodzinnych, podczas których jest sporo maluchów. To świetny sposób na zabawę na świeżym powietrzu, która zajmuje czas dzieciaków na długi czas, a dodatkowo rozwija ich kreatywność oraz logiczne myślenie.

Zadania do podchodów mogą być naprawdę różnorodne. Najczęściej są one wypisane na kartkach, ale mogą być także nagrane na dyktafon. Często na początku uczestnicy dostają gotową mapę, z którą mają szukać skarbów, ale bardzo popularne jest także odkrywanie kolejnych etapów "wycieczki" podczas kolejnych przystanków-zadań.

Możesz przygotować zabawę w taki sposób, aby maluchy mogły grać same, ale także uczestniczyć w rozwiązywaniu zagadek i sprawdzać, czy zostały wykonane poprawnie. Dobrym pomysłem jest także zakup kilku pojemników z kłódką na kod numeryczny i przygotować proste zadania matematyczne lub daty historyczne, które otworzą zawartość pudełka.

fot. Podchody zadania/Adobe Stock, piotrszczepanek

Łatwe zadania sprawdzą się wśród maluchów oraz w sytuacji, kiedy chcesz, aby podchody były rzeczywiście zabawą, a element edukacji nie dominował. Najprostszą formą jest ukrycie na danym obszarze niewielkich przedmiotów, a następnie narysowanie mapy, która będzie prowadzić uczestników do każdego z nich.

Mapę możesz przygotować w taki sposób, aby umieścić jej elementy np. na planie mapy świata. Dzięki temu każdy element możesz odpowiednio nazwać oraz oprawić (np. Kalifornia, Niemcy, Tatrzański Park Narodowy, etc.). Na mapie dodatkowo możesz narysować lub dać inną podpowiedź co do skarbu, który znajduje się na danym etapie podróży.

Podstawowa wersja gry w podchody to liczenie kroków. Możesz więc zrobić listę, na której napiszesz np. 3 kroki w przód, następnie 8 kroków w prawo, 4 kroki w tył, etc. To idealny sposób na szybkie zorganizowanie zabawy dla dzieci, która sprawdzi się najlepiej na małej grupie uczestników.

Jeśli decydujesz się na zadania zamiast samego szukania skarbów, świetnie sprawdzą się np. rebusy albo rymowane zagadki, które dadzą maluchom podpowiedź, gdzie powinny iść dalej (np. schowaj jabłko między liśćmi, a w liście napisz: udaj się pod wielką rzecz, na której bujasz się, gdy chcesz. Tam skarb w liściach jest ukryty, to atrybut Afrodyty).

Możesz też postawić na klasyczne zadania do wykonania, np.:

powiedz cały alfabet (w wersji trudniejszej dodaj, że od tyłu),

wymyśl rym do słów: kaczka, poduszka, słoń, chmura, borówka

podskocz 5 razy na jednej i 5 razy na drugiej nodze

wymień 4 rośliny, które widzisz dookoła siebie

dotknij 5 drzew, które znajdziesz obok siebie

aby przejść dalej, odpowiedz: co to jest, ma czerwony nos i ciągnie sanie Mikołaja

wymyśl 3 słowa z literami K, O, M, Ń, T, A

policzcie, ile razem macie lat (zadanie dla grup)

wymień 5 słów zaczynających się na pierwszą literę twojego imienia.

Starsze dzieci na pewno docenią wysiłek w stworzenie trudniejszych podchodów. Przygotuj mapę oraz koperty z zadaniami lub kluczykami, a także różnorodne zamykane pudełka, etc. Mapę możesz także podrzeć i ukryć w wybranych miejscach, a następnie kierować podróżników po kolei. Koperty z zadaniami mogą być ukryte w mniej oczywistych miejscach, np. zawieszone na sznurku, który z kolei przerzucisz przez gałąź w taki sposób, aby koperta spadła po pociągnięciu.

Możesz wykorzystać także telefon i nagrać na dyktafon poszczególne zadania. Aby nie było zbyt prosto, nadaj im nazwy, które podróżnicy będą musieli odkryć po rozwiązaniu zagadki w formie działania matematycznego, rebusu czy innej łamigłówki. Sprawdzą się np. zagadki o zwierzętach lub fragmenty piosenek do uzupełnienia, np.

co jest małe, szybko chodzi i jeszcze szybciej skacze, a do tego jest dalekim kuzynem szczura? (odpowiedź: myszoskoczek)

rozwiąż działanie: 20+(12x14-3x10)+(56:7+13x2). Możesz użyć kalkulatora. Wynik to kod do kłódki, w której znajdziesz kolejny fragment mapy.

wymień przynajmniej 4 gatunki roślin, które widzisz wokół siebie

powiedz wybrane słowo w przynajmniej 3 różnych językach

ułóż wiersz o wakacjach

kod do kolejnej kłódki to data powstania Rzymu (odpowiedź: 753. Dzieci w szkołach często uczą się zdania "na siedmiu wzgórzach piętrzy się Rzym", które zawiera ukryte właśnie te 3 cyfry)

wymień 4 zawody, które wymagają posiadania prawa jazdy

zrób jaskółkę i utrzymaj ją przez 10 sekund

odpowiedz, w jaki sposób działają soczewki w okularach, lornetkach, etc.

wymień 4 gatunki ptaków.

Dodatkowo podchody dla starszych dzieci mogą trwać nieco dłużej i zawierać także elementy escape roomu. To sprawi, że uczestnicy będą się świetnie bawić. Pamiętaj, aby na koniec zapewnić pyszny poczęstunek!

fot. Podchody trudne zadania/Adobe Stock, Maria Sbytova

Jeśli chcesz zorganizować podchody w lesie, musisz pamiętać o odpowiedniej organizacji, ponieważ tam bardzo łatwo się zgubić. Najlepiej zaplanuj zabawę na małej przestrzeni i w okolicy łatwych do zauważenia punktów kontrolnych albo wykorzystaj sznur, który przeciągniesz pomiędzy drzewami od startu do mety. Dzięki niemu dzieci będą trzymać się wyznaczonego szlaku, a po drodze będą mogły szukać skarbów oraz rozwiązywać zadania.

Pamiętaj też o ochronie przeciw kleszczom oraz o planowaniu zabawy tak, aby uczestników nie zastał wieczór.

