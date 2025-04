Płatki śniegu - kreatywne prace plastyczne

Choć za oknem zimy jeszcze nie widać, wczesnym rankiem można już podziwiać szyby malowane mrozem. Dzieciaki kochają śnieg i zimowe zabawy, dlatego dziś inspiracją do kreatywnych prac plastycznych będą właśnie płatki śniegu. Oto kilka pomysłów do wykorzystania w domu.

Reklama

fot. Depositphotos

Z czym kojarzy się zima? Oczywiście ze śniegiem. I choć za oknem śniegu nie widać, już dziś można wyczarować płatki śniegu w domowym zaciszu. To doskonały pomysł na spędzenie popołudnia, ozdobienie dziecięcego pokoju, zabawę w krainę lodu, czy wykorzystanie przygotowanych śnieżynek jako choinkowych ozdób. Zatem do dzieła! Oto pomysły, które możecie wykorzystać do wspólnej zabawy. Młodszym dzieciom przyda się pomoc, ale starsze z pewnością poradzą sobie same. I nawet jeśli tego roku święta Bożego Narodzenia nie będą białe, Wasze domy z pewnością zyskają magiczną, zimową aurę.

Przeczytaj koniecznie: Pomysły na zimowe prace plastyczne dla dzieci

[CMS_PAGE_BREAK:Z plastikowych koralików]



Z plastikowych koralików

fot. remadeit.co.uk

Płatki śniegu układa się z plastikowych koralikowych na specjalnych podstawkach z kolcami. Kształt śnieżynek może być dowolny, od dość prostego po bardzo skomplikowany. Takie koraliki znajdziecie w ofercie firmy Hama, czy Ikea. Dzieci uwielbiają tego typu układanki. Gotowy wzór wystarczy zaprasować żelazkiem (przez ściereczkę lub papier) i gotowe. Piękne śnieżynki można zawiesić w pokoju, na choince, dołączyć do świątecznego prezentu.

Płatki śniegu układa się z plastikowych koralikowych na specjalnych podstawkach z kolcami. Kształt śnieżynek może być dowolny, od dość prostego po bardzo skomplikowany. Takie koraliki znajdziecie w ofercie firmy Hama, czy Ikea. Dzieci uwielbiają tego typu układanki. Gotowy wzór wystarczy zaprasować żelazkiem (przez ściereczkę lub papier) i gotowe. Piękne śnieżynki można zawiesić w pokoju, na choince, dołączyć do świątecznego prezentu.

fot. remadeit.co.uk

[CMS_PAGE_BREAK:Z papieru]



Z papieru

fot. marthastewart.com

Pamiętacie z dzieciństwa wycinane z papieru śnieżynki czy serwetki. Ten pomysł z pewnością spodoba się Waszym dzieciom. Z takich wycinanek mogą powstać prawdziwe dzieła sztuki, którymi można ozdobić okna, przykleić na kolorową kartkę papieru lub stworzyć girlandę z płatków śniegu. Nie musicie trzymać się szablonów, bez względu na wzór jaki wytnie dziecko, jego śnieżynka będzie wyjątkowa i niepowtarzalna.

fot. marthastewart.com

A oto kilka wzorów dla starszych dzieci:

fot. repiny.com

[CMS_PAGE_BREAK:Z patyczków po lodach]



Z patyczków po lodach

fot. sheknows.com

Wystarczy skleić ze sobą kilka patyczków. Dla bardziej spektakularnego efektu patyczki można pomalować i obsypać brokatem. Dodatkowo gotowe śnieżynki można ozdobić cekinami lub naklejanymi kryształkami, albo guzikami.

[CMS_PAGE_BREAK:Z makaronu]



Z makaronu

Bardzo efektowne płatki śniegu można zrobić z makaronu. Wystarczy ułożyć z niego śnieżynkę, a następnie skleić. Jak śnieżynka wyschnie, pomalujcie ją na biało (najlepiej farba w sprayu) i posypcie brokatem.

Reklama

Wskazówka

Do wykonania śnieżynki idealny będzie makaron o ciekawym kształcie.