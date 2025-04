Mały kotek Piorun szukając schronienia przed burzą, wślizguje się do tajemniczego domu, którego właścicielem jest emerytowany magik Lawrence. Ekscentryczny staruszek, zwany też „Wspaniałym Lorenzo”, żyje w baśniowej rzeczywistości. Mieszka z plejadą niezwykłych zwierzaków oraz imponującą kolekcją robotów i zabawek, które w jego domu ożywają.

Kiedy Lawrence trafi do szpitala, jego chytry siostrzeniec spróbuje podstępem nakłonić go do sprzedaży domu. Osobliwa galeria małych lokatorów magicznego domu natychmiast weźmie sprawy w swoje ręce i opracuje plan, jak popsuć mu szyki. Przeobrażą rezydencję w nawiedzony dom, a Piorun - nieśmiały, zagubiony kotek odnajdzie w sobie siłę, żeby obronić nowych przyjaciół.

W polskiej wersji językowej usłyszymy m.in.

Dominikę Kluźniak,

Wiktora Zborowskiego,

Jarosława Boberka,

Jerzego Kryszaka,

Marcina Hycnara,

Mateusza Cerana.

