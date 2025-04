Pokój twojego dziecka niestety nie należy do największych? Faktycznie, może to być problemem, zwłaszcza, że w tak małej przestrzeni trzeba zrobić przestrzeń do spania, do nauki, garderobę, bawialnię... Jak to wszystko pomieścić, gdy pokój ma np. mniej niż 10 m2? Pomocne mogą być w tym przypadku np. łóżka piętrowe. W naszej galerii przedstawiamy te, które znajdują się w najnowszej kolekcji IKEA.

Lookbook IKEA - łóżka piętrowe do małych pokojów dziecięcych

Łóżko piętrowe jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku małych pomieszczeń. Dzięki niemu można bez zagracania pokoju stworzyć wygodną, przestronną przestrzeń zarówno do spania, jak i nauki, ponieważ pod łóżkiem można wstawić szerokie biurko. Ale to nie jedyny sposób na aranżację piętrowego łóżka. Sprawdź pozostałe w naszej galerii!

