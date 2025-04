1. Pozwól dziecku iść na wagary

Choć dla uczniów przyzwolenie na wagary to zupełnie coś innego niż "prawdziwe wagary", tego dnia możesz zrobić wyjątek. Oczywiście, jeśli dziecko tego chce i o ile w szkole na ten dzień nie została zaplanowana wcześniej żadna wycieczka.

2. Idź ze smykiem na spacer lub do kina

Wszystko zależy od pogody - jeśli za oknem leje, wybierzcie kino. Jeśli zaś pogoda dopisuje, nie ma lepszego sposobu na uczczenie pierwszego dnia wiosny niż spacer.

3. Zorganizuj dzień fotografowania

To właśnie wiosną przyroda budzi się do życia i to właśnie zdjęcia wykonane o tej porze roku są najpiękniejsze. Znajdźcie drzewo lub krzaczek nieopodal domu, któremu będziecie codziennie robić zdjęcia. Po kilku tygodniach z fotografii będziecie mogli zmontować film - dopiero wtedy zauważycie, jak szybko tworzą się pierwsze pączki i kwiaty!

4. Konkurs talentów

Porozmawiaj z rodzicami kolegów i koleżanek dziecka - może spotkalibyście się w weekend i zorganizowali dla dzieci konkurs talentów? Będzie dużo śmiechu i sporo dobrej zabawy, o ile... i wy weźmiecie w nim udział!

5. Ugotujcie przepyszną, wiosenną kolację

Choć w sklepach nie ma jeszcze produktów ściśle związanych z wiosenno-letnim menu, możecie wykorzystać w tym celu mrożonki. Ważne, by na stole było pysznie i przede wszystkim kolorowo!

