Gwiazdy o swoim pierwszym dniu w szkole

Strach przed matematyką, radość ze spotkań z przyjaciółmi, a może lenistwo i brak chęci do nauki? Każdy z nas pamięta pierwsze doświadczenia związane z pójściem do szkoły. I to bez wyjątku.

Dowiedz się, jak znani i lubiani wspominają to wydarzenie!