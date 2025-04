Reklama

Lupilu – kilka słów o marce

Lupilu to marka własna Lidla, która w całości dedykowana jest dzieciom w wieku od urodzenia do około 8. roku życia. Najważniejszą cechą produktów jest ich bezpieczeństwo dla dzieci, troska o nie jest priorytetem w tworzeniu kolejnych ubranek, butów, tekstyliów czy zabawek. Wszystkie poddane są odpowiednim badaniom oraz testom, które potwierdzają ich jakość, wygodę użytkowania oraz najważniejsze: wspomniane już bezpieczeństwo. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że dla Lupilu szalenie ważny jest zrównoważony rozwój, dlatego nieustannie ulepsza procesy produkcyjne tak, by były jak najmniej szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Co cechuje markę Lupilu?

Szeroki asortyment dziecięcy: pieluchy, ubranka, tekstylia, zabawki, a nawet wyposażenie pokoju dziecięcego.

Czytelny podział produktów na te dedykowane najmłodszym dzieciom (Lupilu Baby) oraz tym nieco starszym (rozmiar 86+).

Duży wybór rozmiarów.

Znakomita relacja jakości i ceny.

Bezpieczeństwo: atesty, certyfikaty bezpieczeństwa, wykonane badania potwierdzające jakość

Dbałość o ekologię (marka posiada certyfikaty świadczące o produkcji z myślą o zrównoważonym rozwoju)

Łatwa dostępność produktów- zarówno stacjonarnie, jak i w sklepie online.

Pieluchy Lupilu Premium – dlaczego warto?

Pieluchy Lupilu są jednymi z najchętniej wybieranych pieluch przez młodych rodziców. Marka postanowiła jednak wprowadzić jeszcze więcej udogodnień i sprawić, by maluszek jeszcze bardziej komfortowo mógł się rozwijać i eksplorować świat.

Dostępne w aż 6 rozmiarach:

new born (1), mini (2), midi (3), maxi (4), junior (5) i extra large (6). Jeśli te rozmiary absolutnie nic nam nie mówią, nie musimy się niczym przejmować- każdy wyjaśnia, dla dziecka o jakiej masie ciała będą idealne!

Technologia Long Lasting Absorbtion

Technologia ta odpowiada za wysoką skuteczność wchłaniania wilgoci, dzięki czemu zapewnia aż do 12 godzin chłonności.

Technologia Air Tubes

Skóra niemowlęcia jest niezwykle delikatna i wymaga specjalnej pielęgnacji. Air Tubes to przewiewne kanaliki, które szybko i równomiernie odprowadzają wilgoć z dala od skóry dziecka. Dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo podrażnień i odparzeń.

Technologia Fast Dry

Pieluchy Lupilu Premium dzięki Fast Dry wchłaniają nawet dwa razy szybciej niż poprzednia generacji pieluszek Lupilu. Dzięki temu dziecko może cieszyć się jeszcze większym komfortem, niezależnie od pory dnia i aktywności!

Bezpieczeństwo

To niezwykle ważny aspekt, szczególnie w przypadku produktów przeznaczonych dla najmłodszych. Dlatego właśnie Lupilu Premium całkowicie pozbawione są między innymi:

- perfum (zminimalizowanie prawdopodobieństwa wystąpienia reakcji alergicznych na substancje zapachowe)

- lateksu (zapobieganie podrażnieniom i alergiom)

- chloru (pieluchy wyprodukowane bez użycia chloru cząsteczkowego)

- alergenów (nie zawierają żadnego z 26 alergenów sklasyfikowanych przez Unię Europejską).

Wskaźnik wilgotności

Niezwykle przydatna i ułatwiająca codzienne życie rodziców funkcja, która pokaże stan zawilgocenia pieluszki, dzięki czemu będziemy wiedzieć, w którym momencie należy ją zmienić na nową.

Elastyczne falbanki

Dzięki nim pieluszka jeszcze lepiej przylega do ciała dziecka, zapobiegając tym samym przeciekaniu. Ponadto maluch ma jeszcze większą, niczym nie skrępowaną swobodę ruchów.

Rzepy multiflex

Nie tylko sprawiają, że przebieranie dziecka jest jeszcze prostsze i szybsze, ale, tak, jak falbanki, nie krępują ruchów maluszka.

Ochrona okolicy pępka

Występuje w dwóch rozmiarach dla noworodków, czyli w new born (1) i mini (2). Dlaczego? Okolica pępka noworodka kilka tygodni po urodzeniu jest wyjątkowo wrażliwa. Rodzice powinni zadbać, by kikut pępowiny mógł swobodnie wyschnąć, dlatego muszą mieć do niego dobry dostęp.

Neutralność dla mikrobiomu

W trosce dla niezwykle delikatnej, wymagającej szczególnej pielęgnacji skóry dziecka, pieluchy Lupilu Premium są neutralne dla jego mikrobiomu.

Certyfikaty

Produkty zostały przebadane w niemieckim Instytucie Dermatest, otrzymując pozytywną opinię, co oznacza, że gwarantują najwyższą jakość i bezpieczeństwo. Posiadają również pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.

Ekologia

Produkty Lupilu Premium pochodzą z fabryk, które wykorzystują energię ze źródeł odnawialnych, a ich opakowanie w 100% nadaje się do recyklingu. Celuloza, którą użyto w pieluchach i pantsach posiada certyfikat FSC oznaczający, że produkty zostały wykonane z surowców pochodzących z odpowiedzialnych źródeł w trosce o zrównoważoną gospodarkę leśną.

Przejrzysty skład

Producent wymienia materiały, które zostały wykorzystane w produkcji pieluch Lupilu Premium. Wydawać by się mogło, że to standardowa procedura, jednak coraz częściej młodzi rodzice zwracają uwagę na to, że niektórzy producenci nie udostępniają tego rodzaju informacji.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pieluch?

Bardzo ważne jest to, żeby odpowiednio dobrać pieluchę naszemu dziecku. Dlaczego? Maluszek spędza w niej całą dobę, więc jest to kwestia komfortu oraz bezpieczeństwa. Na co więc zwrócić uwagę?

Odpowiedni rozmiar

Producent podpowie nam, który rozmiar będzie odpowiedni. W jaki sposób? Poprzez określenie, dla dziecka o jakiej masie ciała, który rozmiar wybrać. Dlaczego nie można kupić zbyt małych lub zbyt dużych pieluszek? Nie tylko będą niewygodne dla maluszka, ale również nie zapewnią odpowiedniej chłonności oraz ochrony delikatnej skóry dziecka.

Użyte technologie

Każde udogodnienie dla rodzica, jest nie tylko oszczędnością czasu, ograniczeniem potencjalnego stresu, ale również zapewnieniem idealnego komfortu maluszkowi. Wskaźnik wilgoci, technologie zwiększające chłonność czy przewiewność pozwolą uniknąć nieprzyjemnych sytuacji np. podrażnień czy odparzeń.

Wycięcie na pępek dla najmłodszych

To rozwiązanie pozwala na przyśpieszenie gojenia kikuta pępka dziecka i jego odpowiednią pielęgnację.

Bezpieczeństwo

Zwracajmy uwagę na potencjalne alergeny, substancje podrażniające- najlepiej całkowicie ich unikać. Sprawdźmy, czy pieluszki posiadają certyfikaty i pozytywne opinie uznanych instytucji czuwających na straży bezpieczeństwa najmłodszych.

Wygoda zakładania, komfort noszenia

Sprawdźmy, czy zastosowane rzepy i falbanki będą spełniać swoją funkcję- doskonale przylegać do ciała dziecka, zapobiegając przeciekom i innym nieprzyjemnym sytuacjom, jednocześnie nie opinając zbytnio delikatnej skóry. To również ułatwienie dla rodzica, który przebierze swoją pociechę jeszcze szybciej, pewniej i bezpieczniej.

Cena-jakość

Z jednej strony pamiętajmy o tym, że jest to produkt jednorazowy, którego będziemy potrzebować w dużej ilości. Z drugiej zaś zadbajmy o to, by w relatywnie dobrej cenie zdobyć najwyższą możliwą jakość potwierdzoną certyfikatami i pozytywnymi opiniami innych rodziców.

Wygodne zakupy

Warto wybrać takie pieluszki, w które bez problemu zaopatrzymy się zarówno w sklepie stacjonarnym, jak i w sklepie online. Dzięki temu będziemy mogli zrobić większe zapasy, a w razie potrzeby podczas podróży uzupełnić ewentualne braki.

Zawsze warto mieć na uwadze, że prawidłowy dobór pieluszki oraz odpowiedni sposób jej zmiany (częstotliwość, technika przewijania dziecka) powinny być uzupełnione o odpowiedzialną pielęgnację niezwykle delikatnej i potrzebującej odpowiedniego oczyszczenia oraz nawilżenia skóry dziecka.

Wraz z rozwojem dziecka warto również wziąć pod uwagę zmianę jednorazowych pieluszek na pantsy, czyli popularne pieluchomajtki. Te z pewnością okażą się niezwykle wygodnym rozwiązaniem dla raczkujących i uczących się chodzić małych odkrywców.

Artykuł powstał z udziałem marki Lupilu