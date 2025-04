Firma PEPCO wydała komunikat o wycofaniu zabawki dla maluchów. Chodzi o pozytywkę, a konkretnie mechanizm, który jest w środku pluszowej zabawki.

Popularna sieć sklepów wydała komunikat o wycofaniu pozytywki SO CUTE (Item No.: 257203, SKU 25720301, kod EAN 2572034518656). Pozytywka stwarza zagrożenie dla niemowlaków.

Przyczyną wycofania gadżetu jest wbudowany nieodpowiedni mechanizm zwijający linkę pozytywki. Oficjalny komunikat pojawiła się na stronie sieciówki: