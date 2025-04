PEPCO wyszło naprzeciw oczekiwaniom klientów. We współpracy z blogerką parentingową Malwiną Trzcińską-Bakalarz stworzyło unikalną linię ubrań na dla dzieci w bardzo korzystnych cenach. Te rzeczy pewnie założyłaby niejedna dorosła kobieta.

Kolekcja PEPCO x Bakusiowo od 12.03 w sklepach

Wiosenna kolekcja PEPCO dla maluchów i starszaków skradła serca wielu rodziców. W czym tkwi fenomen kolekcji PEPCO i blogerki Bakusiowo?

Sekret sukcesu to mariaż niskiej ceny, wesołe wzornictwo i przystępna jakość ubrań. W kolekcji pojawiły się m.in. bawełniane koszulki, skarpetki, body i zestawy niemowlęce w niespotykane na rynku printy. Wpadły nam w oko dresy i śpioszki, czyli wszystko to, co potrzebuje dziecko do 1. roku życia, a także t-shirty w bajkowe nadruki. Ale to nie wszystko!

fot. Materiały prasowe

Jeśli jesteś mamą dziewczynki, to z pewnością spodoba ci się sukienka wykonana z cienkiej bawełny imitującej dżins (19,99 zł) czy legginsy w truskawki (7,99 zł) - tego typu ubranek nie znajdziesz nawet H&M czy Zara Kids.

fot. Materiały prasowe

Jako mama chłopca zwrócisz z pewnością uwagę na lekkie tenisówki za 19,99 zł z motywem dżungli czy spodnie dresowe w kolorze trawiastej zieleni za 9,99 zł. Ceny są kuszące, prawda?

Widać od razu rękę mamy przy tworzeniu tej kolekcji: Malwina Trzcińska-Bakalarz jest mamą dwójki dzieci: 7-letniego Mateusza i 2-letniej Mileny. Córka blogerki wystąpiła nawet w sesji wizerunkowej.

