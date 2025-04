Minęły już trzy miesiące od kiedy maluchy zaczęły znów uczęszczać do żłobka lub przedszkola. Niestety prawdopodobnie już kilka razy były chore. Niektórym infekcjom trudno zapobiegać, jednak przed innymi możesz uchronić malucha, stosując szczepienia profilaktyczne.

Posłanie dziecka do żłobka czy też przedszkola stanowi wyjątkową chwilę dla całej rodziny. To czas, kiedy po raz pierwszy styka się ono z tak dużą grupą rówieśników, zaczyna uczyć się samodzielności i poznawać świat. W takiej sytuacji u rodziców pojawia się stres i mnóstwo obaw związanych przede wszystkich ze zdrowiem pociechy. Przebywając w towarzystwie rówieśników, dziecko narażone jest na kontakt z różnego rodzaju wirusami i bakteriami. W grupie łatwiej zarazić się chorobami wieku dziecięcego. Najbardziej powszechną i zaraźliwą z nich jest ospa wietrzna.

Ospa wietrzna – jaka to choroba?

Ospa wietrzna to powszechna choroba zakaźna wieku dziecięcego. Najbardziej są na nią narażone dzieci poniżej 9 roku życia. Charakteryzuje się bardzo dużą zaraźliwością. W klimacie umiarkowanym, zachorowania najczęściej odnotowuje się późną zimą i wczesną wiosną. Okres inkubacji choroby, od chwili zakażenia do pojawienia się objawów ospy wietrznej u dziecka, trwa średnio dwa tygodnie. Uciążliwa wysypka, która towarzyszy ospie wietrznej, najczęściej pojawia się na skórze, w okolicach jamy ustnej, gardła, a nawet na rogówce, spojówkach, w krtani, tchawicy lub w okolicach narządów płciowych, to zmora rodziców i dzieci. Swędzące wykwity są uciążliwe i bolesne, niejednokrotnie towarzyszy im także gorączka, osłabienie i złe samopoczucie. Pierwszy etap wysypki to czerwone plamki, które zamieniają się w grudki, a następnie w pęcherzyki wypełnione klarowną treścią, która mętnieje.

Stwierdzenie, że każde dziecko musi przechorować ospę wietrzną to mit

Ospa wietrzna wnosi sporo zamieszania w życie rodzinne. Aby ją przechorować i nie zarażać innych dzieci, maluch przez okres około dwóch tygodni nie może chodzić do żłobka lub przedszkola. Rodzice są wiec zmuszeni do tymczasowego przeorganizowania życia: zwolnienie lekarskie, opłacenie opiekunki czy skorzystanie z pomocy dziadków to tylko niektóre z możliwych rozwiązań. Poza tym, choć zazwyczaj u dzieci ospa wietrzna przebiega łagodnie, to istnieje ryzyko jej ciężkiego przebiegu. Do najczęstszych powikłań ospy wietrznej zalicza się: nadkażenia bakteryjne skóry, powikłania neurologiczne (zapalenie móżdżku, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, drgawki niezwiązane z gorączką), zapalenie płuc i odwodnienie. Nieprawdą jest, że każde dziecko musi przechorować ospę wietrzną, by zyskać odporność na całe życie. Dlatego warto pomyśleć o tym, jak zabezpieczyć malucha przed tym powszechnym wirusem.

Zaszczep swoje dziecko przeciw wirusowi ospy wietrznej

Najlepszą metodą zapobiegania infekcji wirusem ospy wietrznej jest szczepienie. Cykl szczepienia składa się z dwóch dawek, które należy podać w odstępie co najmniej 6 tygodni. Eksperci zalecają rozpoczęcie szczepienia pomiędzy 13. a 23. miesiącem życia dziecka. Drugą dawkę najlepiej podać w odstępie od 6 tygodni do 3 miesięcy. Dzieci zdrowe, które miały kontakt z osobą chorą na ospę wietrzną, można uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby stosując szczepionkę. Należy ją podać do 72 godzin od momentu kontaktu z chorym. Dzieci i osoby dorosłe, które nie przebyły ospy wietrznej mogą być zaszczepione w każdym wieku.

Mali żłobkowicze pod szczególną ochroną

Od 2012r. do Programu Szczepień Ochronnych dołączono obowiązkowe szczepienie przeciwko ospie wietrznej dla dzieci, które chodzą do żłobka. Aby rodzice mogli skorzystać z bezpłatnej możliwości zaszczepienia malucha, wystarczy przedstawić w przychodni zaświadczenie potwierdzające, że dziecko uczęszcza do żłobka. Po kwalifikacji lekarskiej, każdy maluch może zostać zaszczepiony przeciwko tej uciążliwej chorobie.

