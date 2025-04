Prof. Jerzy Hausner wraz z kilkunastoma cenionymi ekonomistami stworzyli dokument z cyklu "Alert Gospodarczy", w którym proponują pilne zmiany w wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Celem regulacji ma być ratowanie przedsiębiorców i zapewnienie im płynności finansowej. Najwięcej kontrowersji budzą propozycje dotyczące świadczeń socjalnych: 500+ oraz 13. emerytury.

To zadanie (zapewnienie płynności finansowej – przyp.red.) z gatunku „najpilniejsze z pilnych”. Bez tego duża część przedsiębiorstw nie będzie w stanie kontynuować swojej działalności. To spowoduje, że do dramatycznych problemów związanych z narastającymi skutkami epidemii, dojdą katastrofalne następstwa społeczne i ekonomiczne, które spotęgują konsekwencje zdrowotne

– alarmują polscy ekonomiści w „Alercie Gospodarczym”.