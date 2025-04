Dzieci świadome tego, że Boże Narodzenie to czas prezentów, nie mogą doczekać się wizyty św. Mikołaja - w niektórych domach przychodzi on wręczać prezenty, w innych upominki czekają pod choinką, podrzucone w tzw. międzyczasie, gdy dzieci nie widzą. Przebieranie się za św. Mikołaja to miły zwyczaj, który może stać się rodzinną tradycją, dlatego dobrze wiedzieć, jak udawać Mikołaja skutecznie!

Reklama

Przygotowanie dzieci na przyjście św. Mikołaja

Opowiadaj maluchowi o cudownym świętym, który obserwuje, czy dzieci są grzeczne i nagradza za to podarkami. Niech ta opowieść będzie piękną baśnią („Mikołaj to miły staruszek w czerwonym płaszczu, z siwą brodą, podróżujący saniami zaprzężonymi w renifery...”). Dziecko będzie wtedy oczekiwać szczególnego gościa z prawdziwą ekscytacją, a nie z lękiem.

Zachęć malca, aby swój wymarzony prezent namalował , a rysunek położył na oknie, żeby św. Mikołaj mógł go zabrać. Jeżeli dziecko zapyta, gdzie święty kupuje zabawki, możesz wyjaśnić, że np. w swojej krainie. To pobudzi dziecięcą fantazję.

, a rysunek położył na oknie, żeby św. Mikołaj mógł go zabrać. Jeżeli dziecko zapyta, gdzie święty kupuje zabawki, możesz wyjaśnić, że np. w swojej krainie. To pobudzi dziecięcą fantazję. Pozwól, aby dziecko samo decydowało, co będzie przy św. Mikołaju mówić czy robić. Wstydzi się usiąść gościowi na kolanach? Nie chce popisać się wierszykiem? Nie namawiaj go . Dla przedszkolaka odwiedziny obcej osoby w dziwnym przebraniu to i tak ogromne przeżycie.

. Dla przedszkolaka odwiedziny to i tak ogromne przeżycie. Nie odkrywaj całej prawdy o św. Mikołaju, gdy dziecko spostrzeże, że np. święty nosi takie same buty, jak wujek. Wiara w magiczną postać to cudowny przywilej dzieciństwa. Aby wybrnąć z sytuacji, odwróć uwagę malucha od pechowego szczegółu (np. zacznijcie rozpakowywać prezent).

Aby wybrnąć z sytuacji, odwróć uwagę malucha od pechowego szczegółu (np. zacznijcie rozpakowywać prezent). Nie strasz dziecka, że za złe zachowanie św. Mikołaj przyniesie mu rózgę . Święty nie karze! Dodatkowo nie okłamuj również smyka, gdy ten mówi, że św. Mikołaja nie ma. Wyjaśnij, że żyła kiedyś taka dobra osoba, a my teraz ją naśladujemy.

. Święty nie karze! Dodatkowo nie okłamuj również smyka, gdy ten mówi, że św. Mikołaja nie ma. Wyjaśnij, że żyła kiedyś taka dobra osoba, a my teraz ją naśladujemy. Przygotujcie drogę dla Mikołaja - posypcie sztucznym śniegiem podłogę tak, by zostawił ślady i wiedział, gdzie odbywa się świętowanie. To zapewni dzieciom niesamowite wspomnienia i będą zapewne „mierzyć” rozmiar stopy Mikołaja ;)

Teksty św. Mikołaja do dzieci, czyli jak udawać Mikołaja

Wbrew pozorom udawanie kogoś innego, tym bardziej rosłej postaci w przebraniu i z brodą, może być nie lada wyzwaniem, dlatego warto przećwiczyć moment odwiedzin Mikołaja i słowa, który powie do dzieci. Nie bez znaczenia jest, czy w domu będzie wtedy kilkoro przedszkolaków, uczniaków czy jeden maluch. W przypadku gromadki dzieci, św. Mikołaj może powiedzieć:

Ho, ho, ho! Czy tu mieszkają grzeczne, mądre i dobre dzieci? Przyszedłem w ten wyjątkowy dzień obdarować was prezentami za wspaniale sprawowanie licząc, że w przyszłym roku również wykażecie się roztropnością, rozsądkiem i będziecie czynić dobrze.

​Po tych słowach św. Mikołaj powinien sięgnąć do swojego worka prezentów i bez większego problemu poznać, który prezent jest dla kogo lub przeczytać imię dziecka i wręczyć. Na koniec można razem pozować do zdjęć, a chętne szkraby mogą usiąść na kolanach św. Mikołaja - oczywiście nie jest to konieczne, młodsze dzieci mogą się bać.

Dobry wieczór rodzinko, czy dobrze trafiłem? Szukam (tu wymienia imiona dzieci), którzy podobno tu mieszkają. Chciałbym z całego serca pogratulować im wzorowego zachowania i dobrych serc. Dotarły do mnie listy z prośbą o prezenty - postarałem się o każdy z nich!

Jeśli w rodzinie jest mało dzieci albo jedno, św. Mikołaj może skierować swoją wypowiedź tylko do niego, lub... przynieść prezenty całej rodzinie i rozdać je każdemu z osobna, by cały proces nie trwał zbyt krótko, opierając się na jednym zdaniu i wręczeniu jednego prezentu. W końcu ma to być worek prezentów, każdy był grzeczny, a dzieci dobrze bawią się widząc uśmiech rodziców i bliskich na widok upominków.

Udawanie Mikołaja, czyli przebranie, głos i zachowanie

Same słowa i przebranie nie wystarczą, by dzieci uwierzyły na sto procent, że pod srebrzystą brodą wcale nie ukrywa się wujek czy dziadek. Warto postarać się o jak najwierniejsze oddanie postaci, a zatem wypełnić przebranie sztucznym brzuchem i dodać sobie kilka kilogramów. Zaopatrzyć Mikołaja w okulary, kompas, pęk upozorowanych listów, które musi jeszcze zrealizować o wizycie w waszym domu.

Głos św. Mikołaja powinien być niski, spokojny, głęboki i budzący zaufanie. Warto przećwiczyć przed lustrem wymawianie tekstów św. Mikołaja na odwiedziny, np. oddychając i pracując przeponą. Św. Mikołaj jest dobroduszny, ale też stanowczy - nie ulega prośbom o kolejne prezenty i namawia dzieci do dobrego zachowania cały rok, a zatem po rozstaniu z dziećmi powinien przypomnieć im o czynieniu dobra:

Do widzenia dzieci, do zobaczenia za rok! Bądźcie grzeczne i pamiętajcie, by dbać o innych.

Artykuł na podstawie tekstu opublikowanego w magazynie Przyjaciółka. Pierwotnie opublikowany 07.12.2012.

Reklama

Porady świąteczne: Co robić, by choinka się nie sypałaSymbolika ozdób choinkowych i ich znaczenieLista zakupów na święta oraz przykładowe menu